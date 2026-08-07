Помидоры с яблоками на зиму: ароматная заготовка без уксуса

Помидоры с яблоками "2 в 1": рецепт консервирования на зиму без уксуса
Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 01:04
Помидоры с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется разнообразить домашнюю консервацию, обязательно попробуйте этот рецепт. Яблоки придают помидорам особый аромат, а сами пропитываются пряным рассолом и становятся не менее вкусными, чем помидоры.
Рецепт опубликовали Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):
- помидоры — примерно 2 кг;
- яблоки "Антоновка" — 3–4 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- острый перец — 1 шт.;
- чеснок — по желанию;
- лавровый лист — по желанию;
- чёрный и душистый перец горошком — по вкусу.
Для рассола на 1 литр воды:
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть, при необходимости проколоть у плодоножки.
- Яблоки нарезать крупными дольками, сладкий перец — полосками, острый перец — небольшими кусочками.
- В стерилизованную банку слоями выложить помидоры, яблоки и сладкий перец.
- Добавить острый перец, а по желанию — чеснок, лавровый лист и перец горошком.
- Залить банку кипятком, оставить на 10–15 минут, после чего слить воду в кастрюлю.
- Добавить соль и сахар, довести рассол до кипения и снова залить им содержимое банки.
- Сразу же герметично закрыть крышкой, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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