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Главная Вкус Помидоры с яблоками "2 в 1": рецепт консервирования на зиму без уксуса

Помидоры с яблоками "2 в 1": рецепт консервирования на зиму без уксуса

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 01:04
Помидоры с яблоками на зиму: ароматная заготовка без уксуса
Помидоры с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется разнообразить домашнюю консервацию, обязательно попробуйте этот рецепт. Яблоки придают помидорам особый аромат, а сами пропитываются пряным рассолом и становятся не менее вкусными, чем помидоры.

Рецепт опубликовали Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):

  • помидоры — примерно 2 кг;
  • яблоки "Антоновка" — 3–4 шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • острый перец — 1 шт.;
  • чеснок — по желанию;
  • лавровый лист — по желанию;
  • чёрный и душистый перец горошком — по вкусу.

Для рассола на 1 литр воды:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.
рецепт помідорів з яблуками на зиму
Помидоры и яблоки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть, при необходимости проколоть у плодоножки.
  2. Яблоки нарезать крупными дольками, сладкий перец — полосками, острый перец — небольшими кусочками.
  3. В стерилизованную банку слоями выложить помидоры, яблоки и сладкий перец.
  4. Добавить острый перец, а по желанию — чеснок, лавровый лист и перец горошком.
  5. Залить банку кипятком, оставить на 10–15 минут, после чего слить воду в кастрюлю.
  6. Добавить соль и сахар, довести рассол до кипения и снова залить им содержимое банки.
  7. Сразу же герметично закрыть крышкой, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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