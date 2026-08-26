Маринованные помидоры без кожицы с чесноком по-херсонски: простой рецепт консервации

"Голые" помидоры по-херсонски: знаменитый рецепт закрутки на зиму
"Голые" помидоры по-херсонски — необычная заготовка, в которой помидоры маринуют без кожицы. Благодаря этому они хорошо пропитываются ароматным маринадом с чесноком, укропом и специями и получаются особенно сочными. Такая закуска зимой прекрасно дополнит картофель, мясо и другие домашние блюда.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина Рудневская на YouTube-канале, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры сорта "Чумак" или коктейльные — 2,5 кг;
- веточки укропа — 6–8 шт.;
- чеснок — 1,5 головки;
- лавровый лист — 4 шт.;
- черный перец горошком — 10 шт.;
- душистый перец — по желанию;
- перец чили — по желанию.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- соль — 2 ст. л. без горки;
- сахар — 3 ст. л.;
- столовый уксус — 60 мл.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо вымойте, удалите плодоножки и сделайте на каждом небольшой крестообразный надрез.
- Порциями опускайте помидоры в кипящую воду примерно на одну минуту. Долго держать их в кипятке не нужно, чтобы мякоть не стала слишком мягкой.
- Достаньте помидоры и осторожно снимите кожицу — после ошпаривания она легко отделится от мякоти.
- Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Подготовьте чистые банки и крышки.
- На дно банок положите веточки укропа, лавровый лист, перец и часть чеснока. По желанию добавьте немного чили, если хотите получить более острую закуску.
- Наполните банки очищенными помидорами, перекладывая их ломтиками чеснока и укропом.
- Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль и специи. Доведите до кипения и проварите около минуты, чтобы соль и сахар полностью растворились.
- Снимите маринад с огня, влейте уксус и перемешайте. Сразу же залейте помидоры горячим маринадом.
Готовые "голые" помидоры получаются нежными, ароматными и хорошо пропитанными чесночно-пряным маринадом. Перед подачей их можно охладить. Такая закуска особенно хорошо сочетается с картофелем и мясными блюдами.
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