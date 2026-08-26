Маринованные помидоры без кожицы с чесноком по-херсонски: простой рецепт консервации

Маринованные помидоры без кожицы с чесноком. Фото: кадр из видео

"Голые" помидоры по-херсонски — необычная заготовка, в которой помидоры маринуют без кожицы. Благодаря этому они хорошо пропитываются ароматным маринадом с чесноком, укропом и специями и получаются особенно сочными. Такая закуска зимой прекрасно дополнит картофель, мясо и другие домашние блюда.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина Рудневская на YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры сорта "Чумак" или коктейльные — 2,5 кг;

веточки укропа — 6–8 шт.;

чеснок — 1,5 головки;

лавровый лист — 4 шт.;

черный перец горошком — 10 шт.;

душистый перец — по желанию;

перец чили — по желанию.

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — 2 ст. л. без горки;

сахар — 3 ст. л.;

столовый уксус — 60 мл.

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Маринованные помидоры без кожицы с чесноком. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Помидоры хорошо вымойте, удалите плодоножки и сделайте на каждом небольшой крестообразный надрез. Порциями опускайте помидоры в кипящую воду примерно на одну минуту. Долго держать их в кипятке не нужно, чтобы мякоть не стала слишком мягкой. Достаньте помидоры и осторожно снимите кожицу — после ошпаривания она легко отделится от мякоти. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Подготовьте чистые банки и крышки. На дно банок положите веточки укропа, лавровый лист, перец и часть чеснока. По желанию добавьте немного чили, если хотите получить более острую закуску. Наполните банки очищенными помидорами, перекладывая их ломтиками чеснока и укропом. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль и специи. Доведите до кипения и проварите около минуты, чтобы соль и сахар полностью растворились. Снимите маринад с огня, влейте уксус и перемешайте. Сразу же залейте помидоры горячим маринадом.

Готовые "голые" помидоры получаются нежными, ароматными и хорошо пропитанными чесночно-пряным маринадом. Перед подачей их можно охладить. Такая закуска особенно хорошо сочетается с картофелем и мясными блюдами.

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