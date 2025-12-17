Горохова каша в духовці — простий рецепт приготування без замочування з фото

Горохова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб приготування горохової каші повністю змінює уявлення про знайому страву. Без замочування, без постійного помішування і без страху, що каша пригорить. Духовка робить усе сама: горох повільно томиться, рівномірно розварюється й стає м’яким та ароматним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

горох — 1 склянка;

вода — 2,5 склянки;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

олія — для обсмажування;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Горох ретельно промити під холодною проточною водою, змінюючи воду кілька разів, щоб вона стала прозорою. Цибулю очистити, нарізати дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до рівномірного золотистого кольору, після чого зняти з вогню.

Горох та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Підготовлений горох перекласти у казан, жаростійку форму або глибоку форму для запікання. Додати обсмажену цибулю разом з олією, посолити до свого смаку та акуратно перемішати. Залити горох гарячою водою у пропорції одна частина гороху до 2,5 частини води.

Каструля в духовці. Фото: smachnenke.com.ua

Форму накрити кришкою або щільно закрити фольгою та поставити у розігріту до 180°C духовку. Готувати протягом 2 годин без перемішування. За цей час горох повністю розм’якшується, вбирає воду й перетворюється на ніжну, густу кашу з насиченим смаком.

Горохова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Після приготування дістати форму з духовки, дати каші кілька хвилин настоятися, за потреби додати ще трохи солі або олії та подавати гарячою.

