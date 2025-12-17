Гороховая каша в духовке — простой рецепт приготовления без замачивания с фото

Гороховая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ приготовления гороховой каши полностью меняет представление о знакомом блюде. Без замачивания, без постоянного помешивания и без страха, что каша пригорит. Духовка делает все сама: горох медленно томится, равномерно разваривается и становится мягким и ароматным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

горох — 1 стакан;

вода — 2,5 стакана;

лук репчатый — 1 шт.;

масло — для обжаривания;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Горох тщательно промыть под холодной проточной водой, меняя воду несколько раз, чтобы она стала прозрачной. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до равномерного золотистого цвета, после чего снять с огня.

Горох и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовленный горох переложить в казан, жаростойкую форму или глубокую форму для запекания. Добавить обжаренный лук вместе с маслом, посолить по своему вкусу и аккуратно перемешать. Залить горох горячей водой в пропорции одна часть гороха к 2,5 части воды.

Кастрюля в духовке. Фото: smachnenke.com.ua

Форму накрыть крышкой или плотно закрыть фольгой и поставить в разогретую до 180°C духовку. Готовить в течение 2 часов без перемешивания. За это время горох полностью размягчается, впитывает воду и превращается в нежную, густую кашу с насыщенным вкусом.

Гороховая каша. Фото: smachnenke.com.ua

После приготовления достать форму из духовки, дать каше несколько минут настояться, при необходимости добавить еще немного соли или масла и подавать горячей.

