Україна
Гороховая каша по-новому — без замачивания и долгого варения

Гороховая каша по-новому — без замачивания и долгого варения

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 01:04
Гороховая каша в духовке — простой рецепт приготовления без замачивания с фото
Гороховая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ приготовления гороховой каши полностью меняет представление о знакомом блюде. Без замачивания, без постоянного помешивания и без страха, что каша пригорит. Духовка делает все сама: горох медленно томится, равномерно разваривается и становится мягким и ароматным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • горох — 1 стакан;
  • вода — 2,5 стакана;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • масло — для обжаривания;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Горох тщательно промыть под холодной проточной водой, меняя воду несколько раз, чтобы она стала прозрачной. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до равномерного золотистого цвета, после чего снять с огня.

рецепт горохової каші
Горох и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовленный горох переложить в казан, жаростойкую форму или глубокую форму для запекания. Добавить обжаренный лук вместе с маслом, посолить по своему вкусу и аккуратно перемешать. Залить горох горячей водой в пропорции одна часть гороха к 2,5 части воды.

скільки часу потрібно варити горох
Кастрюля в духовке. Фото: smachnenke.com.ua

Форму накрыть крышкой или плотно закрыть фольгой и поставить в разогретую до 180°C духовку. Готовить в течение 2 часов без перемешивания. За это время горох полностью размягчается, впитывает воду и превращается в нежную, густую кашу с насыщенным вкусом.

простий рецепт горохової каші
Гороховая каша. Фото: smachnenke.com.ua

После приготовления достать форму из духовки, дать каше несколько минут настояться, при необходимости добавить еще немного соли или масла и подавать горячей.

Марина Евтягина
Автор:
Марина Евтягина
