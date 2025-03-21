Найкраща каша для українців за 15 грн — чому треба їсти

Каша з маслом. Фото: klopotenko.com

Полтавська каша — проста, корисна та доступна страва, яка має бути в раціоні кожного українця. Вона багата на білки, вітаміни та мікроелементи, що зміцнюють серце, м’язи й імунітет. І все це за ціною всього 15 гривень.



Про яку саме крупу йдеться написали РБК-Україна (проект Styler).

Полтавська каша — доступний суперфуд для українців

Не секрет, що каші є важливою складовою здорового харчування. Вони надовго насичують, сприяють активному довголіттю та підтримують організм у гарному стані. В Україні є одна недорога каша, яку варто включити в раціон кожному.

Читайте також:

Яку крупу слід їсти всім українцям

Йдеться про пшеничну крупу "Полтавську". Це шліфоване зерно пшениці подовженої форми із загостреними кінцями. Вона має жовтуватий або сіруватий відтінок залежно від сорту зерна. Особливістю цієї крупи є рівномірна консистенція всіх частинок.

Полтавська каша доступна за ціною — її можна придбати в Україні від 15,5 грн за упаковку.

Чому ця каша — ідеальний вибір

Пшеничка каша. Фото: klopotenko.com

Джерело енергії

Полтавська каша містить повільні вуглеводи, які поступово віддають енергію, забезпечуючи тривале відчуття ситості. Це ідеальний варіант для сніданку, який дає сили на весь день.

Корисна для м’язів і серця

Пшенична крупа містить рослинний білок, необхідний для зміцнення м’язів. Магній та калій у складі підтримують роботу серця, нормалізують тиск і запобігають серцево-судинним захворюванням.

Покращує роботу мозку

Полтавська каша багата на вітаміни групи B, що позитивно впливають на нервову систему. Її регулярне вживання допомагає покращити концентрацію, знизити рівень стресу та підтримувати пам’ять.

Допомагає травленню

Завдяки високому вмісту клітковини ця каша покращує роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє виведенню токсинів і стимулює ріст корисної мікрофлори.

Зміцнює кістки

Фосфор і кальцій у складі пшеничної крупи необхідні для підтримки міцності кісток та зубів. Вона особливо корисна для дітей, людей похилого віку та всіх, хто хоче зберегти здоровий опорно-руховий апарат.

Каша та колоски. Фото: Freepik

Чому її варто включити в раціон

Полтавська каша — це ідеальний вибір для кожного українця. Вона поживна, легко засвоюється, забезпечує організм необхідними мікро- та макроелементами. Крім того, ця крупа доступна за ціною та чудово підходить тим, хто дотримується посту.



Раніше ми писали про забуту кашу, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає.

Також зверніть увагу на ідеальну кашу, гречка "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.

Також радимо приготувати кашу для якої знадобиться 1 скл. пшеничної крупи, 2 води та 1 молока — забутий рецепт.

Ще ми писали про дешеву ячну крупу на сніданок — смачний варіант приготування.

Як зварити смачну кукурудзяну кашу — секрети приготування.

Забута каша, яка варта королів — рецепт бюджетної страви.