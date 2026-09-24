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Головна Смак Грибний паштет на зиму: найсмачніша намазка на зиму

Грибний паштет на зиму: найсмачніша намазка на зиму

Ua ru
24 вересня 2026 13:44
Грибний паштет на зиму: густа намазка на хліб
Грибний паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Густий грибний паштет виходить насиченим, ароматним і з легкою солодкуватою ноткою. Поєднання грибів, обсмаженої цибулі, солодкого перцю та томатної пасти робить смак особливо виразним. Із цієї кількості продуктів можна отримати близько 5 літрів заготівлі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варені гриби — 3 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • червоний болгарський перець — 2 кг;
  • томатна паста — 250 г;
  • рафінована олія — 400 мл.;
  • сіль — приблизно 1 ст. л. або до смаку;
  • цукор — 150 г.
рецепт грибного паштета на зиму
Грибний паштет в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець і цибулю очистити, нарізати та окремо пропустити через м’ясорубку.
  2. У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистості, додати перець і тушкувати близько 1 години, періодично помішуючи.
  3. Варені гриби пропустити через м’ясорубку, додати до овочів, посолити та готувати ще близько 1 години на слабкому вогні.
  4. Додати томатну пасту та цукор, перемішати й проварити ще 5–7 хвилин.
  5. Гарячий паштет розкласти у чисті банки, стерилізувати близько 15 хвилин і герметично закрити.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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