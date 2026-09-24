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Главная Вкус Грибной паштет на зиму: самая вкусная намазка на зиму

Грибной паштет на зиму: самая вкусная намазка на зиму

Ua ru
24 сентября 2026 13:44
Грибной паштет на зиму: густая паста для намазывания на хлеб
Грибной паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Густой грибной паштет получается насыщенным, ароматным и с легкой сладковатой ноткой. Сочетание грибов, обжаренного лука, сладкого перца и томатной пасты придает блюду особенно яркий вкус. Из этого количества продуктов можно получить около 5 литров заготовки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • вареные грибы — 3 кг;
  • лук — 1 кг;
  • красный болгарский перец — 2 кг;
  • томатная паста — 250 г;
  • рафинированное масло — 400 мл;
  • соль — примерно 1 ст. л. или по вкусу;
  • сахар — 150 г.
рецепт грибного паштета на зиму
Грибной паштет в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец и лук очистить, нарезать и отдельно пропустить через мясорубку.
  2. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, добавить перец и тушить около 1 часа, периодически помешивая.
  3. Вареные грибы пропустить через мясорубку, добавить к овощам, посолить и готовить ещё около 1 часа на слабом огне.
  4. Добавить томатную пасту и сахар, перемешать и проварить ещё 5–7 минут.
  5. Горячий паштет разложить по чистым банкам, стерилизовать около 15 минут и герметично закрыть.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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