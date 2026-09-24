Грибной паштет на зиму: густая паста для намазывания на хлеб

Грибной паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Густой грибной паштет получается насыщенным, ароматным и с легкой сладковатой ноткой. Сочетание грибов, обжаренного лука, сладкого перца и томатной пасты придает блюду особенно яркий вкус. Из этого количества продуктов можно получить около 5 литров заготовки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вареные грибы — 3 кг;

лук — 1 кг;

красный болгарский перец — 2 кг;

томатная паста — 250 г;

рафинированное масло — 400 мл;

соль — примерно 1 ст. л. или по вкусу;

сахар — 150 г.

Грибной паштет в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перец и лук очистить, нарезать и отдельно пропустить через мясорубку. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета, добавить перец и тушить около 1 часа, периодически помешивая. Вареные грибы пропустить через мясорубку, добавить к овощам, посолить и готовить ещё около 1 часа на слабом огне. Добавить томатную пасту и сахар, перемешать и проварить ещё 5–7 минут. Горячий паштет разложить по чистым банкам, стерилизовать около 15 минут и герметично закрыть.

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