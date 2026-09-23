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Главная Вкус Универсальный маринад для белых грибов на зиму: рецепт на 1 л воды

Универсальный маринад для белых грибов на зиму: рецепт на 1 л воды

Ua ru
23 сентября 2026 01:04
Маринованные белые грибы на зиму: закуска на зиму с ароматным маринадом
Белые грибы. Фото: smachnenke.com.ua

Для заготовки лучше выбирать небольшие молодые белые грибы, которые хорошо сохраняют форму после варки. Зимой достаточно добавить к ним лук и немного ароматного масла — и вкусная закуска готова.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белые грибы — 800 г.

Для маринада на 1 л воды:

  • вода — 1 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • гвоздика — 2 бутона;
  • черный перец — 2 горошины;
  • лавровый лист — 1 шт.
рецепт маринованих білих грибів
Маринованные белые грибы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Грибы перебрать, очистить и промыть. Крупные экземпляры разрезать.
  2. Отварить в подсоленной воде 20 минут после закипания, снимая пену, затем откинуть на дуршлаг и промыть.
  3. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом, перцем и гвоздикой.
  4. Добавить уксус, затем добавить грибы и проварить ещё 10–15 минут в зависимости от их размера.
  5. Горячие грибы разложить по чистым банкам, залить маринадом и накрыть крышками.
  6. Литровые банки стерилизовать 15 минут после закипания воды, затем закрутить и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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