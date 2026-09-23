Маринованные белые грибы на зиму: закуска на зиму с ароматным маринадом

Универсальный маринад для белых грибов на зиму: рецепт на 1 л воды
Ua ru
23 сентября 2026 01:04
Белые грибы. Фото: smachnenke.com.ua
Для заготовки лучше выбирать небольшие молодые белые грибы, которые хорошо сохраняют форму после варки. Зимой достаточно добавить к ним лук и немного ароматного масла — и вкусная закуска готова.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белые грибы — 800 г.
Для маринада на 1 л воды:
- вода — 1 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 50 мл;
- гвоздика — 2 бутона;
- черный перец — 2 горошины;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
- Грибы перебрать, очистить и промыть. Крупные экземпляры разрезать.
- Отварить в подсоленной воде 20 минут после закипания, снимая пену, затем откинуть на дуршлаг и промыть.
- Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом, перцем и гвоздикой.
- Добавить уксус, затем добавить грибы и проварить ещё 10–15 минут в зависимости от их размера.
- Горячие грибы разложить по чистым банкам, залить маринадом и накрыть крышками.
- Литровые банки стерилизовать 15 минут после закипания воды, затем закрутить и оставить до полного остывания.
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