Мариновані білі гриби на зиму: закуска на зиму з ароматим маринадом

Білі гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Для заготівлі краще обирати невеликі молоді білі гриби, які добре тримають форму після варіння. Взимку достатньо додати до них цибулю та трохи ароматної олії — і смачна закуска готова.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білі гриби — 800 г.

Для маринаду на 1 л води:

вода — 1 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 50 мл.;

гвоздика — 2 бутони;

чорний перець — 2 горошини;

лавровий лист — 1 шт.

Мариновані білі гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гриби перебрати, очистити та промити. Великі екземпляри розрізати. Відварити у підсоленій воді 20 хвилин після закипання, знімаючи піну, потім відкинути на друшляк і промити. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом, перцем і гвоздикою. Додати оцет, потім додати гриби та проварити ще 10–15 хвилин залежно від їхнього розміру. Гарячі гриби розкласти по чистих банках, залити маринадом і накрити кришками. Літрові банки стерилізувати 15 хвилин після закипання води, потім закрутити та залишити до повного охолодження.

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