Мариновані білі гриби на зиму: закуска на зиму з ароматим маринадом

Універсальний маринад для білих грибів на зиму: рецепт на 1 л води
Ua ru
23 вересня 2026 01:04
Білі гриби. Фото: smachnenke.com.ua
Для заготівлі краще обирати невеликі молоді білі гриби, які добре тримають форму після варіння. Взимку достатньо додати до них цибулю та трохи ароматної олії — і смачна закуска готова.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білі гриби — 800 г.
Для маринаду на 1 л води:
- вода — 1 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 50 мл.;
- гвоздика — 2 бутони;
- чорний перець — 2 горошини;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
- Гриби перебрати, очистити та промити. Великі екземпляри розрізати.
- Відварити у підсоленій воді 20 хвилин після закипання, знімаючи піну, потім відкинути на друшляк і промити.
- Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом, перцем і гвоздикою.
- Додати оцет, потім додати гриби та проварити ще 10–15 хвилин залежно від їхнього розміру.
- Гарячі гриби розкласти по чистих банках, залити маринадом і накрити кришками.
- Літрові банки стерилізувати 15 хвилин після закипання води, потім закрутити та залишити до повного охолодження.
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