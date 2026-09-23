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Головна Смак Універсальний маринад для білих грибів на зиму: рецепт на 1 л води

Універсальний маринад для білих грибів на зиму: рецепт на 1 л води

Ua ru
23 вересня 2026 01:04
Мариновані білі гриби на зиму: закуска на зиму з ароматим маринадом
Білі гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Для заготівлі краще обирати невеликі молоді білі гриби, які добре тримають форму після варіння. Взимку достатньо додати до них цибулю та трохи ароматної олії — і смачна закуска готова.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білі гриби — 800 г.

Для маринаду на 1 л води:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 50 мл.;
  • гвоздика — 2 бутони;
  • чорний перець — 2 горошини;
  • лавровий лист — 1 шт.
рецепт маринованих білих грибів
Мариновані білі гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гриби перебрати, очистити та промити. Великі екземпляри розрізати.
  2. Відварити у підсоленій воді 20 хвилин після закипання, знімаючи піну, потім відкинути на друшляк і промити.
  3. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом, перцем і гвоздикою.
  4. Додати оцет, потім додати гриби та проварити ще 10–15 хвилин залежно від їхнього розміру.
  5. Гарячі гриби розкласти по чистих банках, залити маринадом і накрити кришками.
  6. Літрові банки стерилізувати 15 хвилин після закипання води, потім закрутити та залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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