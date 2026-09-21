Баклажани з цибулею та часником на зиму: ароматна закуска з насиченим маринадом

Заготовка на зиму "Грибні баклажани": цей рецепт завжди зберігають
Ua ru
21 вересня 2026 15:14
Мариновані баклажани. Фото: gospodynka.com.ua
Ця закуска стане вдалою заготовкою для зимового столу. Баклажани спочатку обсмажуються до рум’яної скоринки, а потім настоюються з цибулею, часником і спеціями та проходять стерилізацію в банках.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- баклажани — 1,9 кг;
- цибуля — 8–9 шт.;
- часник — 2 головки;
- лавровий лист — 3–4 шт.;
- перець чорний горошком — добра дрібка;
- олія — для смаження.
Для маринаду:
- вода — 500 мл.;
- цукор — 2 ст. л. без гірки;
- сіль — 1 ст. л. без гірки;
- оцет — 100 мл. + 40 мл.
Спосіб приготування
- Баклажани очистити, нарізати шматочками завтовшки близько 1 см та обсмажити з обох боків до рум’яності.
- Цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками.
- Викладати баклажани шарами, чергуючи з цибулею, часником, лавровим листом і перцем.
- Для маринаду змішати воду, сіль, цукор та 100 мл оцту, залити баклажани, накрити та залишити в холодильнику на ніч.
- Наступного дня перекласти овочі у 5 півлітрових банок.
- Маринад довести до кипіння, додати ще 40 мл оцту та за потреби трохи солі, після чого гарячим залити банки.
- Стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин після закипання води. Закрутити, перевернути та залишити до охолодження.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками
Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Читайте також:
Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.
Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.
Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.
Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.