Баклажани з цибулею та часником на зиму: ароматна закуска з насиченим маринадом

Мариновані баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

Ця закуска стане вдалою заготовкою для зимового столу. Баклажани спочатку обсмажуються до рум’яної скоринки, а потім настоюються з цибулею, часником і спеціями та проходять стерилізацію в банках.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 1,9 кг;

цибуля — 8–9 шт.;

часник — 2 головки;

лавровий лист — 3–4 шт.;

перець чорний горошком — добра дрібка;

олія — для смаження.

Для маринаду:

вода — 500 мл.;

цукор — 2 ст. л. без гірки;

сіль — 1 ст. л. без гірки;

оцет — 100 мл. + 40 мл.

Баклажани та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани очистити, нарізати шматочками завтовшки близько 1 см та обсмажити з обох боків до рум’яності. Цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками. Викладати баклажани шарами, чергуючи з цибулею, часником, лавровим листом і перцем. Для маринаду змішати воду, сіль, цукор та 100 мл оцту, залити баклажани, накрити та залишити в холодильнику на ніч. Наступного дня перекласти овочі у 5 півлітрових банок. Маринад довести до кипіння, додати ще 40 мл оцту та за потреби трохи солі, після чого гарячим залити банки. Стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин після закипання води. Закрутити, перевернути та залишити до охолодження.

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