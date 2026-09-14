Закуска з баклажанів на зиму: пікантна овочева заготівля в томатному соусі

Закуска з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажани виходять м’якими, золотистими та добре просочуються густим овочевим соусом. Коріандр, базилік і орегано додають заготівлі виразного аромату, а гострий перець — приємної пікантності. Таку закуску зручно подавати до м’яса, картоплі або просто зі свіжим хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 1,5 кг;

сіль для баклажанів — 1 ст. л.;

червоний болгарський перець — 700 г;

м’ясисті помідори — 1 кг;

великий гострий червоний перець — 1 шт. або 2 маленькі;

часник — 1 головка;

оцет 9% — 70 мл.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — ½ склянки;

олія — ½ склянки;

олія для обсмажування — 120–150 мл.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

сушений базилік — 1 ч. л.;

орегано — ½ ч. л.

Закрутка з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями завтовшки близько 5 мм, посолити та залишити на 30 хвилин. Помідори, болгарський перець і часник пропустити через м’ясорубку, додати подрібнений гострий перець. Овочеву масу довести до кипіння, додати цукор, олію, оцет і сіль. Варити 20 хвилин під напіввідкритою кришкою. Додати коріандр, базилік та орегано й готувати ще 10 хвилин. Баклажани злегка відтиснути та обсмажити з обох боків до м’якості й золотистої скоринки. У стерилізовані банки почергово викладати гарячий соус і баклажани, заповнюючи порожнини. Закрити стерильними кришками, перевернути, тепло вкутати та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

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