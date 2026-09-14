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Головна Смак Закуска з баклажанів "Тещин язик”: рецепт на зиму

Закуска з баклажанів "Тещин язик”: рецепт на зиму

Ua ru
14 вересня 2026 01:04
Закуска з баклажанів на зиму: пікантна овочева заготівля в томатному соусі
Закуска з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажани виходять м’якими, золотистими та добре просочуються густим овочевим соусом. Коріандр, базилік і орегано додають заготівлі виразного аромату, а гострий перець — приємної пікантності. Таку закуску зручно подавати до м’яса, картоплі або просто зі свіжим хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 1,5 кг;
  • сіль для баклажанів — 1 ст. л.;
  • червоний болгарський перець — 700 г;
  • м’ясисті помідори — 1 кг;
  • великий гострий червоний перець — 1 шт. або 2 маленькі;
  • часник — 1 головка;
  • оцет 9% — 70 мл.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — ½ склянки;
  • олія — ½ склянки;
  • олія для обсмажування — 120–150 мл.;
  • мелений коріандр — 1 ч. л.;
  • сушений базилік — 1 ч. л.;
  • орегано — ½ ч. л.
рецепт закрутки з баклажанами
Закрутка з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кружальцями завтовшки близько 5 мм, посолити та залишити на 30 хвилин.
  2. Помідори, болгарський перець і часник пропустити через м’ясорубку, додати подрібнений гострий перець.
  3. Овочеву масу довести до кипіння, додати цукор, олію, оцет і сіль.
  4. Варити 20 хвилин під напіввідкритою кришкою.
  5. Додати коріандр, базилік та орегано й готувати ще 10 хвилин.
  6. Баклажани злегка відтиснути та обсмажити з обох боків до м’якості й золотистої скоринки.
  7. У стерилізовані банки почергово викладати гарячий соус і баклажани, заповнюючи порожнини.
  8. Закрити стерильними кришками, перевернути, тепло вкутати та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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