Закуска з баклажанів на зиму: пікантна овочева заготівля в томатному соусі

Закуска з баклажанів "Тещин язик”: рецепт на зиму
Баклажани виходять м’якими, золотистими та добре просочуються густим овочевим соусом. Коріандр, базилік і орегано додають заготівлі виразного аромату, а гострий перець — приємної пікантності. Таку закуску зручно подавати до м’яса, картоплі або просто зі свіжим хлібом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 1,5 кг;
- сіль для баклажанів — 1 ст. л.;
- червоний болгарський перець — 700 г;
- м’ясисті помідори — 1 кг;
- великий гострий червоний перець — 1 шт. або 2 маленькі;
- часник — 1 головка;
- оцет 9% — 70 мл.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — ½ склянки;
- олія — ½ склянки;
- олія для обсмажування — 120–150 мл.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- сушений базилік — 1 ч. л.;
- орегано — ½ ч. л.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружальцями завтовшки близько 5 мм, посолити та залишити на 30 хвилин.
- Помідори, болгарський перець і часник пропустити через м’ясорубку, додати подрібнений гострий перець.
- Овочеву масу довести до кипіння, додати цукор, олію, оцет і сіль.
- Варити 20 хвилин під напіввідкритою кришкою.
- Додати коріандр, базилік та орегано й готувати ще 10 хвилин.
- Баклажани злегка відтиснути та обсмажити з обох боків до м’якості й золотистої скоринки.
- У стерилізовані банки почергово викладати гарячий соус і баклажани, заповнюючи порожнини.
- Закрити стерильними кришками, перевернути, тепло вкутати та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.
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