Закуска из баклажанов на зиму: пикантная овощная заготовка в томатном соусе

Закуска из баклажанов "Тещин язык": рецепт на зиму
Баклажаны получаются мягкими, золотистыми и хорошо пропитываются густым овощным соусом. Кориандр, базилик и орегано придают блюду яркий аромат, а острый перец — приятную пикантность. Такую закуску удобно подавать к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1,5 кг;
- соль для баклажанов — 1 ст. л.;
- красный болгарский перец — 700 г;
- мясистые помидоры — 1 кг;
- крупный острый красный перец — 1 шт. или 2 маленьких;
- чеснок — 1 головка;
- уксус 9% — 70 мл;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — ½ стакана;
- растительное масло — ½ стакана;
- растительное масло для обжаривания — 120–150 мл;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- сушеный базилик — 1 ч. л.;
- орегано — ½ ч. л.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 5 мм, посолить и оставить на 30 минут.
- Помидоры, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку, добавить измельченный острый перец.
- Овощную массу довести до кипения, добавить сахар, растительное масло, уксус и соль.
- Варить 20 минут под полуоткрытой крышкой.
- Добавить кориандр, базилик и орегано и готовить еще 10 минут.
- Баклажаны слегка отжать и обжарить с обеих сторон до мягкости и появления золотистой корочки.
- В стерилизованные банки поочередно выкладывать горячий соус и баклажаны, заполняя пустоты.
- Закрыть стерильными крышками, перевернуть, укутать чем-то тёплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
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