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Главная Вкус Закуска из баклажанов "Тещин язык": рецепт на зиму

Закуска из баклажанов "Тещин язык": рецепт на зиму

Ua ru
14 сентября 2026 01:04
Закуска из баклажанов на зиму: пикантная овощная заготовка в томатном соусе
Закуска из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны получаются мягкими, золотистыми и хорошо пропитываются густым овощным соусом. Кориандр, базилик и орегано придают блюду яркий аромат, а острый перец — приятную пикантность. Такую закуску удобно подавать к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 1,5 кг;
  • соль для баклажанов — 1 ст. л.;
  • красный болгарский перец — 700 г;
  • мясистые помидоры — 1 кг;
  • крупный острый красный перец — 1 шт. или 2 маленьких;
  • чеснок — 1 головка;
  • уксус 9% — 70 мл;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — ½ стакана;
  • растительное масло — ½ стакана;
  • растительное масло для обжаривания — 120–150 мл;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • сушеный базилик — 1 ч. л.;
  • орегано — ½ ч. л.
рецепт закрутки з баклажанами
Закрутка с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 5 мм, посолить и оставить на 30 минут.
  2. Помидоры, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку, добавить измельченный острый перец.
  3. Овощную массу довести до кипения, добавить сахар, растительное масло, уксус и соль.
  4. Варить 20 минут под полуоткрытой крышкой.
  5. Добавить кориандр, базилик и орегано и готовить еще 10 минут.
  6. Баклажаны слегка отжать и обжарить с обеих сторон до мягкости и появления золотистой корочки.
  7. В стерилизованные банки поочередно выкладывать горячий соус и баклажаны, заполняя пустоты.
  8. Закрыть стерильными крышками, перевернуть, укутать чем-то тёплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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