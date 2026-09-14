Закуска из баклажанов на зиму: пикантная овощная заготовка в томатном соусе

Закуска из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны получаются мягкими, золотистыми и хорошо пропитываются густым овощным соусом. Кориандр, базилик и орегано придают блюду яркий аромат, а острый перец — приятную пикантность. Такую закуску удобно подавать к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

баклажаны — 1,5 кг;

соль для баклажанов — 1 ст. л.;

красный болгарский перец — 700 г;

мясистые помидоры — 1 кг;

крупный острый красный перец — 1 шт. или 2 маленьких;

чеснок — 1 головка;

уксус 9% — 70 мл;

соль — 2 ст. л.;

сахар — ½ стакана;

растительное масло — ½ стакана;

растительное масло для обжаривания — 120–150 мл;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

сушеный базилик — 1 ч. л.;

орегано — ½ ч. л.

Закрутка с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 5 мм, посолить и оставить на 30 минут. Помидоры, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку, добавить измельченный острый перец. Овощную массу довести до кипения, добавить сахар, растительное масло, уксус и соль. Варить 20 минут под полуоткрытой крышкой. Добавить кориандр, базилик и орегано и готовить еще 10 минут. Баклажаны слегка отжать и обжарить с обеих сторон до мягкости и появления золотистой корочки. В стерилизованные банки поочередно выкладывать горячий соус и баклажаны, заполняя пустоты. Закрыть стерильными крышками, перевернуть, укутать чем-то тёплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.