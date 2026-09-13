Баклажанная икра на зиму: ароматная овощная заготовка из баклажанов, сладкого перца, помидоров, моркови и лука

Икра из баклажанов на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Эта икра получается нежной, ароматной и с легкой сладковатой ноткой. Ее можно подавать как самостоятельную закуску или намазывать на свежий хлеб, а по желанию добавить немного острого перца для пикантности.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 1 кг;

репчатый лук — 400 г;

сладкий перец — 400 г;

морковь — 300 г;

помидоры — 400 г;

острый перец — по вкусу;

соль — 1 ст. ложка с небольшой горкой;

сахар — 1 ст. ложка без горки;

томатная паста — 1 ч. л.;

вода — 70 мл;

рафинированное масло — для обжаривания.

Икра из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками. Обжарить на небольшом количестве масла с щепоткой соли до появления легкой золотистой корочки. При необходимости готовить порциями. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Сладкий перец очистить от семян, нарезать и слегка подрумянить. Морковь натереть, обжарить, влить 50 мл воды, накрыть крышкой и тушить до мягкости. Помидоры надрезать, залить кипятком на 5 минут, очистить от кожицы и нарезать. Выложить на сковороду и тушить до мягкости. По желанию добавить измельченный острый перец. К помидорам добавить баклажаны, лук, сладкий перец и морковь. Посолить, добавить сахар. Томатную пасту развести в 70 мл воды и влить к овощам. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне около 35 минут, периодически помешивая. В конце отрегулировать вкус солью и сахаром. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Из этого количества продуктов получается примерно 500 мл икры и ещё две банки по 650 мл.

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