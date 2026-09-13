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Главная Вкус Икра на зиму: 1 кг баклажанов, 400 г перцев и 400 г помидоров

Икра на зиму: 1 кг баклажанов, 400 г перцев и 400 г помидоров

Ua ru
13 сентября 2026 12:04
Баклажанная икра на зиму: ароматная овощная заготовка из баклажанов, сладкого перца, помидоров, моркови и лука
Икра из баклажанов на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Эта икра получается нежной, ароматной и с легкой сладковатой ноткой. Ее можно подавать как самостоятельную закуску или намазывать на свежий хлеб, а по желанию добавить немного острого перца для пикантности.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 1 кг;
  • репчатый лук — 400 г;
  • сладкий перец — 400 г;
  • морковь — 300 г;
  • помидоры — 400 г;
  • острый перец — по вкусу;
  • соль — 1 ст. ложка с небольшой горкой;
  • сахар — 1 ст. ложка без горки;
  • томатная паста — 1 ч. л.;
  • вода — 70 мл;
  • рафинированное масло — для обжаривания.
рецепт з баклажанів на зиму
Икра из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Обжарить на небольшом количестве масла с щепоткой соли до появления легкой золотистой корочки. При необходимости готовить порциями.
  3. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета.
  4. Сладкий перец очистить от семян, нарезать и слегка подрумянить.
  5. Морковь натереть, обжарить, влить 50 мл воды, накрыть крышкой и тушить до мягкости.
  6. Помидоры надрезать, залить кипятком на 5 минут, очистить от кожицы и нарезать.
  7. Выложить на сковороду и тушить до мягкости. По желанию добавить измельченный острый перец.
  8. К помидорам добавить баклажаны, лук, сладкий перец и морковь.
  9. Посолить, добавить сахар. Томатную пасту развести в 70 мл воды и влить к овощам.
  10. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне около 35 минут, периодически помешивая. В конце отрегулировать вкус солью и сахаром.
  11. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Из этого количества продуктов получается примерно 500 мл икры и ещё две банки по 650 мл.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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