Баклажанная икра на зиму: ароматная овощная заготовка из баклажанов, сладкого перца, помидоров, моркови и лука

Икра на зиму: 1 кг баклажанов, 400 г перцев и 400 г помидоров
Эта икра получается нежной, ароматной и с легкой сладковатой ноткой. Ее можно подавать как самостоятельную закуску или намазывать на свежий хлеб, а по желанию добавить немного острого перца для пикантности.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1 кг;
- репчатый лук — 400 г;
- сладкий перец — 400 г;
- морковь — 300 г;
- помидоры — 400 г;
- острый перец — по вкусу;
- соль — 1 ст. ложка с небольшой горкой;
- сахар — 1 ст. ложка без горки;
- томатная паста — 1 ч. л.;
- вода — 70 мл;
- рафинированное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Баклажаны вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
- Обжарить на небольшом количестве масла с щепоткой соли до появления легкой золотистой корочки. При необходимости готовить порциями.
- Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета.
- Сладкий перец очистить от семян, нарезать и слегка подрумянить.
- Морковь натереть, обжарить, влить 50 мл воды, накрыть крышкой и тушить до мягкости.
- Помидоры надрезать, залить кипятком на 5 минут, очистить от кожицы и нарезать.
- Выложить на сковороду и тушить до мягкости. По желанию добавить измельченный острый перец.
- К помидорам добавить баклажаны, лук, сладкий перец и морковь.
- Посолить, добавить сахар. Томатную пасту развести в 70 мл воды и влить к овощам.
- Перемешать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне около 35 минут, периодически помешивая. В конце отрегулировать вкус солью и сахаром.
- Горячую икру разложить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Из этого количества продуктов получается примерно 500 мл икры и ещё две банки по 650 мл.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами
Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.
Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.
Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.
Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.