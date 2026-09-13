Баклажанна ікра на зиму: ароматна овочева заготівля з баклажанів, солодкого перцю, помідорів, моркви та цибулі

Ікра з баклажанів на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ця ікра виходить ніжною, ароматною та з легкою солодкуватою ноткою. Її можна подавати як самостійну закуску або намазувати на свіжий хліб, а за бажанням додати трохи гострого перцю для пікантності.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 400 г;

солодкий перець — 400 г;

морква — 300 г;

помідори — 400 г;

гострий перець — до смаку;

сіль — 1 ст. ложка з невеликою гіркою;

цукор — 1 ст. ложка без гірки;

томатна паста — 1 ч. ложка;

вода — 70 мл;

рафінована олія — для обсмажування.

Ікра з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани помити, очистити та нарізати невеликими кубиками. Обсмажити на невеликій кількості олії з дрібкою солі до легкої золотистої скоринки. За потреби готувати частинами. Цибулю нарізати кубиками та обсмажити до золотистого кольору. Солодкий перець очистити від насіння, нарізати та злегка підрум’янити. Моркву натерти, обсмажити, влити 50 мл води, накрити кришкою та тушкувати до м’якості. Помідори надрізати, залити окропом на 5 хвилин, очистити від шкірки та нарізати. Викласти на сковорідку й тушкувати до м’якості. За бажанням додати подрібнений гострий перець. До помідорів додати баклажани, цибулю, солодкий перець і моркву. Посолити, додати цукор. Томатну пасту розвести у 70 мл води та влити до овочів. Перемішати, накрити кришкою та тушкувати на помірному вогні близько 35 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці відрегулювати смак сіллю та цукром. Гарячу ікру розкласти у стерилізовані банки та закрити кришками.

Із цієї кількості продуктів виходить приблизно 500 мл ікри та ще дві банки по 650 мл.

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