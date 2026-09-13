Баклажанна ікра на зиму: ароматна овочева заготівля з баклажанів, солодкого перцю, помідорів, моркви та цибулі

Ікра на зиму: 1 кг баклажанів, 400 г перців та 400 г помідорів
Ця ікра виходить ніжною, ароматною та з легкою солодкуватою ноткою. Її можна подавати як самостійну закуску або намазувати на свіжий хліб, а за бажанням додати трохи гострого перцю для пікантності.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 1 кг;
- ріпчаста цибуля — 400 г;
- солодкий перець — 400 г;
- морква — 300 г;
- помідори — 400 г;
- гострий перець — до смаку;
- сіль — 1 ст. ложка з невеликою гіркою;
- цукор — 1 ст. ложка без гірки;
- томатна паста — 1 ч. ложка;
- вода — 70 мл;
- рафінована олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Баклажани помити, очистити та нарізати невеликими кубиками.
- Обсмажити на невеликій кількості олії з дрібкою солі до легкої золотистої скоринки. За потреби готувати частинами.
- Цибулю нарізати кубиками та обсмажити до золотистого кольору.
- Солодкий перець очистити від насіння, нарізати та злегка підрум’янити.
- Моркву натерти, обсмажити, влити 50 мл води, накрити кришкою та тушкувати до м’якості.
- Помідори надрізати, залити окропом на 5 хвилин, очистити від шкірки та нарізати.
- Викласти на сковорідку й тушкувати до м’якості. За бажанням додати подрібнений гострий перець.
- До помідорів додати баклажани, цибулю, солодкий перець і моркву.
- Посолити, додати цукор. Томатну пасту розвести у 70 мл води та влити до овочів.
- Перемішати, накрити кришкою та тушкувати на помірному вогні близько 35 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці відрегулювати смак сіллю та цукром.
- Гарячу ікру розкласти у стерилізовані банки та закрити кришками.
Із цієї кількості продуктів виходить приблизно 500 мл ікри та ще дві банки по 650 мл.
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