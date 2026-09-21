Баклажаны с луком и чесноком на зиму: ароматная закуска с насыщенным маринадом

Заготовка на зиму "Грибные баклажаны": этот рецепт всегда сохраняют
Ua ru
21 сентября 2026 15:14
Маринованные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua
Эта закуска станет отличной заготовкой для зимнего стола. Баклажаны сначала обжариваются до румяной корочки, а затем настаиваются с луком, чесноком и специями и стерилизуются в банках.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- баклажаны — 1,9 кг;
- лук — 8–9 шт.;
- чеснок — 2 головки;
- лавровый лист — 3–4 шт.;
- черный перец горошком — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Для маринада:
- вода — 500 мл.;
- сахар — 2 ст. л. без горки;
- соль — 1 ст. л. без горки;
- уксус — 100 мл. + 40 мл.
Способ приготовления
- Баклажаны очистить, нарезать кусочками толщиной около 1 см и обжарить с обеих сторон до румяности.
- Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками.
- Выкладывать баклажаны слоями, чередуя с луком, чесноком, лавровым листом и перцем.
- Для маринада смешать воду, соль, сахар и 100 мл уксуса, залить баклажаны, накрыть и оставить в холодильнике на ночь.
- На следующий день переложить овощи в 5 полулитровых банок.
- Маринад довести до кипения, добавить ещё 40 мл уксуса и, при необходимости, немного соли, после чего горячим залить банки.
- Стерилизовать пол-литровые банки 10 минут после закипания воды. Закрутить, перевернуть и оставить до остывания.
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