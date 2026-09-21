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Главная Вкус Заготовка на зиму "Грибные баклажаны": этот рецепт всегда сохраняют

Заготовка на зиму "Грибные баклажаны": этот рецепт всегда сохраняют

Ua ru
21 сентября 2026 15:14
Баклажаны с луком и чесноком на зиму: ароматная закуска с насыщенным маринадом
Маринованные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

Эта закуска станет отличной заготовкой для зимнего стола. Баклажаны сначала обжариваются до румяной корочки, а затем настаиваются с луком, чесноком и специями и стерилизуются в банках.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 1,9 кг;
  • лук — 8–9 шт.;
  • чеснок — 2 головки;
  • лавровый лист — 3–4 шт.;
  • черный перец горошком — щепотка;
  • растительное масло — для жарки.

Для маринада:

  • вода — 500 мл.;
  • сахар — 2 ст. л. без горки;
  • соль — 1 ст. л. без горки;
  • уксус — 100 мл. + 40 мл.
рецепт маринованих баклажанів на зиму
Баклажаны и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны очистить, нарезать кусочками толщиной около 1 см и обжарить с обеих сторон до румяности.
  2. Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками.
  3. Выкладывать баклажаны слоями, чередуя с луком, чесноком, лавровым листом и перцем.
  4. Для маринада смешать воду, соль, сахар и 100 мл уксуса, залить баклажаны, накрыть и оставить в холодильнике на ночь.
  5. На следующий день переложить овощи в 5 полулитровых банок.
  6. Маринад довести до кипения, добавить ещё 40 мл уксуса и, при необходимости, немного соли, после чего горячим залить банки.
  7. Стерилизовать пол-литровые банки 10 минут после закипания воды. Закрутить, перевернуть и оставить до остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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