Баклажаны с луком и чесноком на зиму: ароматная закуска с насыщенным маринадом

Маринованные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

Эта закуска станет отличной заготовкой для зимнего стола. Баклажаны сначала обжариваются до румяной корочки, а затем настаиваются с луком, чесноком и специями и стерилизуются в банках.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 1,9 кг;

лук — 8–9 шт.;

чеснок — 2 головки;

лавровый лист — 3–4 шт.;

черный перец горошком — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Для маринада:

вода — 500 мл.;

сахар — 2 ст. л. без горки;

соль — 1 ст. л. без горки;

уксус — 100 мл. + 40 мл.

Баклажаны и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны очистить, нарезать кусочками толщиной около 1 см и обжарить с обеих сторон до румяности. Лук нарезать полукольцами, чеснок — пластинками. Выкладывать баклажаны слоями, чередуя с луком, чесноком, лавровым листом и перцем. Для маринада смешать воду, соль, сахар и 100 мл уксуса, залить баклажаны, накрыть и оставить в холодильнике на ночь. На следующий день переложить овощи в 5 полулитровых банок. Маринад довести до кипения, добавить ещё 40 мл уксуса и, при необходимости, немного соли, после чего горячим залить банки. Стерилизовать пол-литровые банки 10 минут после закипания воды. Закрутить, перевернуть и оставить до остывания.

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