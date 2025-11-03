Грузинський буряковий салат — рецепт із волоськими горіхами, часником і спеціями

Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Грузинський буряковий салат — це страва, яка здивує навіть найвибагливіших гурманів. Соковитий буряк, хрусткі горіхи, лимонний сік і аромат спецій створюють яскравий баланс смаку. Простий, корисний і напрочуд смачний — він стане справжньою окрасою вашого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

буряк (відварений або запечений) — 400 г;

цибуля червона — 1 середня шт.;

зелень петрушки та кропу — 50 г (за бажанням додати кінзу);

волоські горіхи — 100 г;

часник — 2–3 зубчики;

сіль — 0,5 ч. ложки;

чорний мелений перець — ⅓ ч. ложки;

мускатний горіх — 0,5 ч. ложки;

сік половини лимона;

запашна олія (соняшникова або оливкова) — 2 ст. ложки.

Спосіб приготування

Очистити відварений або запечений буряк і нарізати тонкою соломкою. Нарізати цибулю півкільцями, порізати дрібно зелень.

Зелень та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у глибокій мисці цибулю, зелень, сіль, перець, мускатний горіх і сік половини лимона. Додати олію, перемішати та залишити на 30–40 хвилин для маринування, щоб цибуля стала ніжнішою та ароматною.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Підсмажити волоські горіхи на сухій сковороді, подрібнити ножем і додати до цибулі. Вичавити через прес часник, всипати буряк і ретельно перемішати. Перед подачею залишити салат на кілька хвилин, щоб усі інгредієнти добре просочилися ароматами спецій і лимонного соку.

