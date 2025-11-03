Відео
Головна Смак Грузинський буряковий салат — ароматний та пікантний рецепт

Грузинський буряковий салат — ароматний та пікантний рецепт

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 12:14
Оновлено: 12:35
Грузинський буряковий салат — рецепт із волоськими горіхами, часником і спеціями
Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Грузинський буряковий салат — це страва, яка здивує навіть найвибагливіших гурманів. Соковитий буряк, хрусткі горіхи, лимонний сік і аромат спецій створюють яскравий баланс смаку. Простий, корисний і напрочуд смачний — він стане справжньою окрасою вашого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк (відварений або запечений) — 400 г;
  • цибуля червона — 1 середня шт.;
  • зелень петрушки та кропу — 50 г (за бажанням додати кінзу);
  • волоські горіхи — 100 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • сіль — 0,5 ч. ложки;
  • чорний мелений перець — ⅓ ч. ложки;
  • мускатний горіх — 0,5 ч. ложки;
  • сік половини лимона;
  • запашна олія (соняшникова або оливкова) — 2 ст. ложки.

Спосіб приготування

Очистити відварений або запечений буряк і нарізати тонкою соломкою. Нарізати цибулю півкільцями, порізати дрібно зелень.

рецепт салату з буряком
Зелень та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у глибокій мисці цибулю, зелень, сіль, перець, мускатний горіх і сік половини лимона. Додати олію, перемішати та залишити на 30–40 хвилин для маринування, щоб цибуля стала ніжнішою та ароматною.

пікантний рецепт салату з буряком
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Підсмажити волоські горіхи на сухій сковороді, подрібнити ножем і додати до цибулі. Вичавити через прес часник, всипати буряк і ретельно перемішати. Перед подачею залишити салат на кілька хвилин, щоб усі інгредієнти добре просочилися ароматами спецій і лимонного соку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт грузинська кухня буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
