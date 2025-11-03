Грузинский свекольный салат — рецепт с грецкими орехами, чесноком и специями

Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Грузинский свекольный салат — это блюдо, которое удивит даже самых требовательных гурманов. Сочная свекла, хрустящие орехи, лимонный сок и аромат специй создают яркий баланс вкуса. Простой, полезный и удивительно вкусный — он станет настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла (отварная или запеченная) — 400 г;

лук красный — 1 средняя шт.;

зелень петрушки и укропа — 50 г (по желанию добавить кинзу);

грецкие орехи — 100 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль — 0,5 ч. ложки;

черный молотый перец — ⅓ ч. ложки;

мускатный орех — 0,5 ч. ложки;

сок половины лимона;

душистое масло (подсолнечное или оливковое) — 2 ст. ложки.

Способ приготовления

Очистить отваренную или запеченную свеклу и нарезать тонкой соломкой. Нарезать лук полукольцами, порезать мелко зелень.

Зелень и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в глубокой миске лук, зелень, соль, перец, мускатный орех и сок половины лимона. Добавить масло, перемешать и оставить на 30-40 минут для маринования, чтобы лук стал более нежным и ароматным.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Поджарить грецкие орехи на сухой сковороде, измельчить ножом и добавить к луку. Выжать через пресс чеснок, всыпать свеклу и тщательно перемешать. Перед подачей оставить салат на несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались ароматами специй и лимонного сока.

