Грузинский свекольный салат — ароматный и пикантный рецепт

Грузинский свекольный салат — ароматный и пикантный рецепт

Дата публикации 3 ноября 2025 12:14
обновлено: 12:35
Грузинский свекольный салат — рецепт с грецкими орехами, чесноком и специями
Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Грузинский свекольный салат — это блюдо, которое удивит даже самых требовательных гурманов. Сочная свекла, хрустящие орехи, лимонный сок и аромат специй создают яркий баланс вкуса. Простой, полезный и удивительно вкусный — он станет настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • свекла (отварная или запеченная) — 400 г;
  • лук красный — 1 средняя шт.;
  • зелень петрушки и укропа — 50 г (по желанию добавить кинзу);
  • грецкие орехи — 100 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • соль — 0,5 ч. ложки;
  • черный молотый перец — ⅓ ч. ложки;
  • мускатный орех — 0,5 ч. ложки;
  • сок половины лимона;
  • душистое масло (подсолнечное или оливковое) — 2 ст. ложки.

Способ приготовления

Очистить отваренную или запеченную свеклу и нарезать тонкой соломкой. Нарезать лук полукольцами, порезать мелко зелень.

рецепт салату з буряком
Зелень и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в глубокой миске лук, зелень, соль, перец, мускатный орех и сок половины лимона. Добавить масло, перемешать и оставить на 30-40 минут для маринования, чтобы лук стал более нежным и ароматным.

пікантний рецепт салату з буряком
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Поджарить грецкие орехи на сухой сковороде, измельчить ножом и добавить к луку. Выжать через пресс чеснок, всыпать свеклу и тщательно перемешать. Перед подачей оставить салат на несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались ароматами специй и лимонного сока.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт грузинская кухня свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
