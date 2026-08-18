Яблучний джем "Ківі": бюджетна заготовка з маленькою хитрістю
Звичайним яблучним варенням вже нікого не здивуєш. А от джем з яблук, який має смак ківі — справжня знахідка серед рецептів. Завдяки маленькій хитрості заготовка набуває красивого зеленого відтінку, густої консистенції та екзотичного смаку.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ірина на сторінці bude_smachno_razom в Instagram, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- очищені яблука — 1 кг;
- вода — 50 мл;
- цукор — 300 г або до смаку;
- сухе желе зі смаком ківі — 1 пачка (це і є наша маленька хитрість).
Спосіб приготування
- Яблука помити, очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками.
- Перекласти у каструлю, додати воду та варити на невеликому вогні приблизно 15-20 хвилин, поки яблука не стануть м'якими.
- Готові яблука перебити занурювальним блендером до однорідного пюре.
- За бажанням масу можна додатково протерти через сито, тоді джем матиме більш ніжну текстуру.
- Додати цукор, перемішати та знову довести яблучну масу до кипіння.
- Всипати сухе желе зі смаком ківі та ретельно перемішати, щоб воно повністю розчинилося.
- Проварити джем на слабкому вогні ще 5-10 хвилин, постійно помішуючи.
- Готовий джем розлити у чисті підготовлені банки та закрити кришками.
Після охолодження він стане ще густішим і набуде приємної желейної консистенції.
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