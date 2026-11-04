Яблучний пиріг. Фото: кадр з відео

Лимонна цедра додає випічці свіжого аромату, а молоко та вершкове масло роблять її м’якою й ніжною. Такий пиріг особливо смакує охолодженим, коли добре тримає форму та легко нарізається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яблука — 1,2 кг;

лимонний сік — із половини лимона;

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 5 г;

вершкове масло — 50 г;

молоко — 150 мл;

борошно — 120 г;

розпушувач — 5 г;

лимонна цедра — з 1 лимона.

Тісто з яблуками. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яблука очистити, нарізати дуже тонкими скибочками та змішати з лимонним соком. Яйця збити із сіллю та цукром до пишної світлої маси. Додати ванільний цукор, лимонну цедру, молоко й розтоплене масло. Додати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності. Залити яблука тістом і ретельно перемішати, щоб кожна скибочка вкрилася тонким шаром. Викласти масу у форму та випікати за температури 180 °C протягом 60–70 хвилин. Повністю охолодити пиріг у формі, після чого вийняти та нарізати порційними шматочками.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів найпопулярніших пирогів

Шарлотка нашвидкуруч без яєць і молока: все змішати і в духовку.

Ароматний пиріг "Оленка" за 40 хвилин: знадобиться 4 яблука та 400 г борошна.

Читайте також:

Рецепт пирога "Райське яблучко": виходить смачніше, ніж "шарлотка".

Рецепт пирога "Знахідка" без борошна: знадобиться 4 яблука та 4 яйця.