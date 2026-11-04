Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Яблучний невидимий пиріг: випічка з великою кількістю начинки

Яблучний невидимий пиріг: випічка з великою кількістю начинки

Ua ru
4 листопада 2026 20:04
Невидимий яблучний пиріг: багато соковитої начинки та тонке тісто Фото: кадр з відео
Яблучний пиріг. Фото: кадр з відео

Лимонна цедра додає випічці свіжого аромату, а молоко та вершкове масло роблять її м’якою й ніжною. Такий пиріг особливо смакує охолодженим, коли добре тримає форму та легко нарізається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яблука — 1,2 кг;
  • лимонний сік — із половини лимона;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 80 г;
  • ванільний цукор — 5 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • молоко — 150 мл;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 5 г;
  • лимонна цедра — з 1 лимона.
рецепт пирога з яблуками
Тісто з яблуками. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити, нарізати дуже тонкими скибочками та змішати з лимонним соком.
  2. Яйця збити із сіллю та цукром до пишної світлої маси.
  3. Додати ванільний цукор, лимонну цедру, молоко й розтоплене масло.
  4. Додати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності.
  5. Залити яблука тістом і ретельно перемішати, щоб кожна скибочка вкрилася тонким шаром.
  6. Викласти масу у форму та випікати за температури 180 °C протягом 60–70 хвилин.
  7. Повністю охолодити пиріг у формі, після чого вийняти та нарізати порційними шматочками.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів найпопулярніших пирогів

Шарлотка нашвидкуруч без яєць і молока: все змішати і в духовку.

Ароматний пиріг "Оленка" за 40 хвилин: знадобиться 4 яблука та 400 г борошна.

Читайте також:

Рецепт пирога "Райське яблучко": виходить смачніше, ніж "шарлотка".

Рецепт пирога "Знахідка" без борошна: знадобиться 4 яблука та 4 яйця.

пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації