Яблучний невидимий пиріг: випічка з великою кількістю начинки
Ua ru
4 листопада 2026 20:04
Фото: кадр з відео
Яблучний пиріг. Фото: кадр з відео
Лимонна цедра додає випічці свіжого аромату, а молоко та вершкове масло роблять її м’якою й ніжною. Такий пиріг особливо смакує охолодженим, коли добре тримає форму та легко нарізається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 1,2 кг;
- лимонний сік — із половини лимона;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 80 г;
- ванільний цукор — 5 г;
- вершкове масло — 50 г;
- молоко — 150 мл;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 5 г;
- лимонна цедра — з 1 лимона.
Спосіб приготування
- Яблука очистити, нарізати дуже тонкими скибочками та змішати з лимонним соком.
- Яйця збити із сіллю та цукром до пишної світлої маси.
- Додати ванільний цукор, лимонну цедру, молоко й розтоплене масло.
- Додати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності.
- Залити яблука тістом і ретельно перемішати, щоб кожна скибочка вкрилася тонким шаром.
- Викласти масу у форму та випікати за температури 180 °C протягом 60–70 хвилин.
- Повністю охолодити пиріг у формі, після чого вийняти та нарізати порційними шматочками.
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