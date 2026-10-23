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Головна Смак Шарлотка нашвидкоруч без яєць та молока: все змішати та в духовку

Шарлотка нашвидкоруч без яєць та молока: все змішати та в духовку

Ua ru
23 жовтня 2026 14:44
Пісна шарлотка з яблуками: ніжний пиріг без яєць і молока Фото: smachnenke.com.ua
Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Ця шарлотка виручить, коли хочеться домашнього пирога без зайвих клопотів. Достатньо змішати інгредієнти, додати яблука й поставити тісто в духовку — ароматна випічка чудово смакуватиме до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • яблука — 4 шт.;
  • вода — 250 мл;
  • цукор — 250 г;
  • олія без запаху — 100 мл;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукрова пудра — для посипання, за бажанням.
рецепт пирога з яблуками без яэць
Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 180 °C, форму змастити олією.
  2. Борошно змішати з розпушувачем, цукром, ванільним цукром і сіллю.
  3. Влити воду та олію, перемішати до однорідності. Додати нарізані яблука й акуратно перемішати.
  4. Перекласти тісто у форму, зверху викласти яблучні часточки.
  5. Випікати приблизно 60 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою.
  6. Якщо верх зарум’яниться завчасно, накрити фольгою.
  7. Дати пирогу трохи охолонути, за бажанням посипати цукровою пудрою.

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пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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