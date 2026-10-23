Шарлотка нашвидкоруч без яєць та молока: все змішати та в духовку
Ua ru
23 жовтня 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua
Ця шарлотка виручить, коли хочеться домашнього пирога без зайвих клопотів. Достатньо змішати інгредієнти, додати яблука й поставити тісто в духовку — ароматна випічка чудово смакуватиме до чаю.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- яблука — 4 шт.;
- вода — 250 мл;
- цукор — 250 г;
- олія без запаху — 100 мл;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- цукрова пудра — для посипання, за бажанням.
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180 °C, форму змастити олією.
- Борошно змішати з розпушувачем, цукром, ванільним цукром і сіллю.
- Влити воду та олію, перемішати до однорідності. Додати нарізані яблука й акуратно перемішати.
- Перекласти тісто у форму, зверху викласти яблучні часточки.
- Випікати приблизно 60 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою.
- Якщо верх зарум’яниться завчасно, накрити фольгою.
- Дати пирогу трохи охолонути, за бажанням посипати цукровою пудрою.
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