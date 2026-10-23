Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Ця шарлотка виручить, коли хочеться домашнього пирога без зайвих клопотів. Достатньо змішати інгредієнти, додати яблука й поставити тісто в духовку — ароматна випічка чудово смакуватиме до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

яблука — 4 шт.;

вода — 250 мл;

цукор — 250 г;

олія без запаху — 100 мл;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

цукрова пудра — для посипання, за бажанням.

Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 °C, форму змастити олією. Борошно змішати з розпушувачем, цукром, ванільним цукром і сіллю. Влити воду та олію, перемішати до однорідності. Додати нарізані яблука й акуратно перемішати. Перекласти тісто у форму, зверху викласти яблучні часточки. Випікати приблизно 60 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Якщо верх зарум’яниться завчасно, накрити фольгою. Дати пирогу трохи охолонути, за бажанням посипати цукровою пудрою.

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