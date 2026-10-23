Рогалики без яєць і молока: потрібно 90 мл олії та мінералка
Ua ru
23 жовтня 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Рогалики з повидлом. Фото: smachnenke.com.ua
Розсипчасте тісто та солодка фруктова начинка роблять ці рогалики чудовим доповненням до чаю. Випічка не містить яєць і молока, тому підходить для пісного меню. Головне — використовувати густе повидло, щоб начинка не витікала під час випікання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- мінеральна газована вода — 100 мл.;
- олія без запаху — 90 мл.;
- борошно — приблизно 280 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- сіль — дрібка;
- густе повидло — для начинки.
Спосіб приготування
- Борошно просіяти, змішати з цукром, розпушувачем і сіллю.
- Влити мінеральну воду та олію, замісити м’яке тісто, за потреби додаючи борошно. Залишити на 5–10 хвилин.
- Розділити тісто навпіл, кожну частину розкачати в тонкий круг і нарізати трикутниками.
- На широкий край викласти трохи повидла, скрутити рогалики та розмістити на деку з пергаментом кінчиком донизу.
- Випікати за температури 180 °C приблизно 10–15 хвилин, до легкого золотистого кольору. Дати рогаликам охолонути перед подачею.
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