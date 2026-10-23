Рогалики з повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Розсипчасте тісто та солодка фруктова начинка роблять ці рогалики чудовим доповненням до чаю. Випічка не містить яєць і молока, тому підходить для пісного меню. Головне — використовувати густе повидло, щоб начинка не витікала під час випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

мінеральна газована вода — 100 мл.;

олія без запаху — 90 мл.;

борошно — приблизно 280 г;

цукор — 1 ст. л.;

розпушувач — ½ ч. л.;

сіль — дрібка;

густе повидло — для начинки.

Рогалики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно просіяти, змішати з цукром, розпушувачем і сіллю. Влити мінеральну воду та олію, замісити м’яке тісто, за потреби додаючи борошно. Залишити на 5–10 хвилин. Розділити тісто навпіл, кожну частину розкачати в тонкий круг і нарізати трикутниками. На широкий край викласти трохи повидла, скрутити рогалики та розмістити на деку з пергаментом кінчиком донизу. Випікати за температури 180 °C приблизно 10–15 хвилин, до легкого золотистого кольору. Дати рогаликам охолонути перед подачею.

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