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Головна Смак Рогалики без яєць і молока: потрібно 90 мл олії та мінералка

Рогалики без яєць і молока: потрібно 90 мл олії та мінералка

Ua ru
23 жовтня 2026 03:04
Домашні рогалики з повидлом: пісна випічка без яєць і молока Фото: smachnenke.com.ua
Рогалики з повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Розсипчасте тісто та солодка фруктова начинка роблять ці рогалики чудовим доповненням до чаю. Випічка не містить яєць і молока, тому підходить для пісного меню. Головне — використовувати густе повидло, щоб начинка не витікала під час випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • мінеральна газована вода — 100 мл.;
  • олія без запаху — 90 мл.;
  • борошно — приблизно 280 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • густе повидло — для начинки.
рецепт рогаликів з повидлом
Рогалики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Борошно просіяти, змішати з цукром, розпушувачем і сіллю.
  2. Влити мінеральну воду та олію, замісити м’яке тісто, за потреби додаючи борошно. Залишити на 5–10 хвилин.
  3. Розділити тісто навпіл, кожну частину розкачати в тонкий круг і нарізати трикутниками.
  4. На широкий край викласти трохи повидла, скрутити рогалики та розмістити на деку з пергаментом кінчиком донизу.
  5. Випікати за температури 180 °C приблизно 10–15 хвилин, до легкого золотистого кольору. Дати рогаликам охолонути перед подачею.

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десерт рецепт випічка булочки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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