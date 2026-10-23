Рогалики с вареньем. Фото: smachnenke.com.ua

Рассыпчатое тесто и сладкая фруктовая начинка делают эти рогалики прекрасным дополнением к чаю. Выпечка не содержит яиц и молока, поэтому подходит для постного меню. Главное — использовать густое варенье, чтобы начинка не вытекала во время выпекания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

минеральная газированная вода — 100 мл;

растительное масло без запаха — 90 мл;

мука — примерно 280 г;

сахар — 1 ст. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

густое варенье — для начинки.

Рогалики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку просеять, смешать с сахаром, разрыхлителем и солью. Влить минеральную воду и масло, замесить мягкое тесто, при необходимости добавляя муку. Оставить на 5–10 минут. Разделить тесто пополам, каждую часть раскатать в тонкий круг и нарезать треугольниками. На широкий край выложить немного варенья, скрутить рогалики и выложить на противень с пергаментом кончиком вниз. Выпекать при температуре 180 °C примерно 10–15 минут, до появления лёгкого золотистого цвета. Дать рогаликам остыть перед подачей.

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