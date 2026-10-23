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Главная Вкус Рогалики без яиц и молока: нужно 90 мл масла и минералка

Рогалики без яиц и молока: нужно 90 мл масла и минералка

Ua ru
23 октября 2026 03:04
Домашние рогалики с вареньем: постная выпечка без яиц и молока Фото: smachnenke.com.ua
Рогалики с вареньем. Фото: smachnenke.com.ua

Рассыпчатое тесто и сладкая фруктовая начинка делают эти рогалики прекрасным дополнением к чаю. Выпечка не содержит яиц и молока, поэтому подходит для постного меню. Главное — использовать густое варенье, чтобы начинка не вытекала во время выпекания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • минеральная газированная вода — 100 мл;
  • растительное масло без запаха — 90 мл;
  • мука — примерно 280 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • густое варенье — для начинки.
рецепт рогаликів з повидлом
Рогалики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку просеять, смешать с сахаром, разрыхлителем и солью.
  2. Влить минеральную воду и масло, замесить мягкое тесто, при необходимости добавляя муку. Оставить на 5–10 минут.
  3. Разделить тесто пополам, каждую часть раскатать в тонкий круг и нарезать треугольниками.
  4. На широкий край выложить немного варенья, скрутить рогалики и выложить на противень с пергаментом кончиком вниз.
  5. Выпекать при температуре 180 °C примерно 10–15 минут, до появления лёгкого золотистого цвета. Дать рогаликам остыть перед подачей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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