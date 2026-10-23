Рогалики без яиц и молока: нужно 90 мл масла и минералка
Ua ru
23 октября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Рогалики с вареньем. Фото: smachnenke.com.ua
Рассыпчатое тесто и сладкая фруктовая начинка делают эти рогалики прекрасным дополнением к чаю. Выпечка не содержит яиц и молока, поэтому подходит для постного меню. Главное — использовать густое варенье, чтобы начинка не вытекала во время выпекания.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- минеральная газированная вода — 100 мл;
- растительное масло без запаха — 90 мл;
- мука — примерно 280 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- густое варенье — для начинки.
Способ приготовления
- Муку просеять, смешать с сахаром, разрыхлителем и солью.
- Влить минеральную воду и масло, замесить мягкое тесто, при необходимости добавляя муку. Оставить на 5–10 минут.
- Разделить тесто пополам, каждую часть раскатать в тонкий круг и нарезать треугольниками.
- На широкий край выложить немного варенья, скрутить рогалики и выложить на противень с пергаментом кончиком вниз.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 10–15 минут, до появления лёгкого золотистого цвета. Дать рогаликам остыть перед подачей.
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