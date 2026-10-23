Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Эта шарлотка пригодится, когда хочется домашнего пирога без лишних хлопот. Достаточно смешать ингредиенты, добавить яблоки и поставить тесто в духовку — ароматная выпечка прекрасно подойдет к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 400 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

яблоки — 4 шт.;

вода — 250 мл;

сахар — 250 г;

растительное масло без запаха — 100 мл;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

сахарная пудра — для посыпки, по желанию.

Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 °C, форму смазать маслом. Муку смешать с разрыхлителем, сахаром, ванильным сахаром и солью. Влить воду и растительное масло, перемешать до однородности. Добавить нарезанные яблоки и аккуратно перемешать. Переложить тесто в форму, сверху выложить дольки яблок. Выпекать примерно 60 минут, проверяя готовность шпажкой. Если верх подрумянится раньше времени, накрыть фольгой. Дать пирогу немного остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой.

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