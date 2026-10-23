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Главная Вкус Шарлотка на скорую руку без яиц и молока: все смешать и в духовку

Шарлотка на скорую руку без яиц и молока: все смешать и в духовку

Ua ru
23 октября 2026 14:44
Вегетарианская шарлотка с яблоками: нежный пирог без яиц и молока Фото: smachnenke.com.ua
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Эта шарлотка пригодится, когда хочется домашнего пирога без лишних хлопот. Достаточно смешать ингредиенты, добавить яблоки и поставить тесто в духовку — ароматная выпечка прекрасно подойдет к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • яблоки — 4 шт.;
  • вода — 250 мл;
  • сахар — 250 г;
  • растительное масло без запаха — 100 мл;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • сахарная пудра — для посыпки, по желанию.
рецепт пирога з яблуками без яэць
Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 °C, форму смазать маслом.
  2. Муку смешать с разрыхлителем, сахаром, ванильным сахаром и солью.
  3. Влить воду и растительное масло, перемешать до однородности. Добавить нарезанные яблоки и аккуратно перемешать.
  4. Переложить тесто в форму, сверху выложить дольки яблок.
  5. Выпекать примерно 60 минут, проверяя готовность шпажкой.
  6. Если верх подрумянится раньше времени, накрыть фольгой.
  7. Дать пирогу немного остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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