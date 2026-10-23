Шарлотка на скорую руку без яиц и молока: все смешать и в духовку
Ua ru
23 октября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Эта шарлотка пригодится, когда хочется домашнего пирога без лишних хлопот. Достаточно смешать ингредиенты, добавить яблоки и поставить тесто в духовку — ароматная выпечка прекрасно подойдет к чаю.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- яблоки — 4 шт.;
- вода — 250 мл;
- сахар — 250 г;
- растительное масло без запаха — 100 мл;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- сахарная пудра — для посыпки, по желанию.
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 °C, форму смазать маслом.
- Муку смешать с разрыхлителем, сахаром, ванильным сахаром и солью.
- Влить воду и растительное масло, перемешать до однородности. Добавить нарезанные яблоки и аккуратно перемешать.
- Переложить тесто в форму, сверху выложить дольки яблок.
- Выпекать примерно 60 минут, проверяя готовность шпажкой.
- Если верх подрумянится раньше времени, накрыть фольгой.
- Дать пирогу немного остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой.
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