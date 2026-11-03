Апельсиновий кекс без молока й масла: ніжна домашня випічка за 40 хвилин

Апельсиновий кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Завдяки апельсиновому соку цей кекс виходить ніжним і вологим, а абрикосове варення та кокосова стружка додають йому апетитного вигляду. Чудовий варіант домашньої випічки до чаю для якої не знадобиться молоко чи вершкове масло.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 8 г;

олія без запаху — 80 мл;

апельсиновий сік — 200 мл;

пшеничне борошно — 260 г;

розпушувач — 10 г;

олія для змащування форми — трохи;

абрикосове варення — до смаку;

кокосова стружка — до смаку.

Апельсиновий сік. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 °C. Форму з отвором змастити олією, за потреби присипати борошном. Яйця збити вінчиком із цукром і ванільним цукром. Додати олію та апельсиновий сік, перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем, просіяти до рідких інгредієнтів і швидко замішати однорідне тісто. Перелити його у форму та випікати 35–40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Дати кексу трохи охолонути, обережно вийняти з форми. Злегка теплу випічку змастити абрикосовим варенням і посипати кокосовою стружкою. Повністю охолодити та нарізати.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів найпопулярніших пирогів

Шарлотка нашвидкуруч без яєць і молока: все змішати і в духовку.

Ароматний пиріг "Оленка" за 40 хвилин: знадобиться 4 яблука та 400 г борошна.

Читайте також:

Рецепт пирога "Райське яблучко": виходить смачніше, ніж "шарлотка".

Рецепт пирога "Знахідка" без борошна: знадобиться 4 яблука та 4 яйця.