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Головна Смак "Пуховий" апельсиновий кекс без молока та масла: тісто за 5 хвилин

"Пуховий" апельсиновий кекс без молока та масла: тісто за 5 хвилин

Ua ru
3 листопада 2026 13:44
Апельсиновий кекс без молока й масла: ніжна домашня випічка за 40 хвилин
Апельсиновий кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Завдяки апельсиновому соку цей кекс виходить ніжним і вологим, а абрикосове варення та кокосова стружка додають йому апетитного вигляду. Чудовий варіант домашньої випічки  до чаю для якої не знадобиться молоко чи вершкове масло.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • олія без запаху — 80 мл;
  • апельсиновий сік — 200 мл;
  • пшеничне борошно — 260 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • олія для змащування форми — трохи;
  • абрикосове варення — до смаку;
  • кокосова стружка — до смаку.
рецепт апельсинового кекса
Апельсиновий сік. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 180 °C. Форму з отвором змастити олією, за потреби присипати борошном.
  2. Яйця збити вінчиком із цукром і ванільним цукром.
  3. Додати олію та апельсиновий сік, перемішати.
  4. Борошно з’єднати з розпушувачем, просіяти до рідких інгредієнтів і швидко замішати однорідне тісто.
  5. Перелити його у форму та випікати 35–40 хвилин.
  6. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
  7. Дати кексу трохи охолонути, обережно вийняти з форми.
  8. Злегка теплу випічку змастити абрикосовим варенням і посипати кокосовою стружкою. Повністю охолодити та нарізати.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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