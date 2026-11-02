Пиріг "Казка": потрібно просто залити тістом гарбуз та яблука
Ua ru
2 листопада 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз, яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua
Ця випічка виходить м’якою, соковитою та ароматною. Гарбуз надає пирогу красивого золотистого кольору, а яблука додають приємної фруктової кислинки. Чудовий десерт до осіннього чаювання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз очищений — 300 г;
- яблуко — 1 велике шт.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- сіль — дрібка;
- ванілін — за смаком;
- молоко — 120 мл;
- олія без запаху — 100 г;
- пшеничне борошно — 240 г;
- розпушувач — 7–8 г;
- кориця — за бажанням;
- олія або пергамент — для форми.
Спосіб приготування
- Гарбуз і яблуко очистити за потреби та нарізати невеликими шматочками. Викласти у підготовлену форму й перемішати.
- Яйця збити віничком із цукром, сіллю та ваніліном. Додати молоко й олію.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і перемішати до однорідного рідкого тіста.
- Залити гарбуз та яблука тістом, рівномірно розподілити його лопаткою.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 45 хвилин.
- Готовність перевірити шпажкою. Охолодити пиріг у формі, нарізати порційними шматочками та подавати до чаю.
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