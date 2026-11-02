Гарбуз, яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Ця випічка виходить м’якою, соковитою та ароматною. Гарбуз надає пирогу красивого золотистого кольору, а яблука додають приємної фруктової кислинки. Чудовий десерт до осіннього чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 300 г;

яблуко — 1 велике шт.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

сіль — дрібка;

ванілін — за смаком;

молоко — 120 мл;

олія без запаху — 100 г;

пшеничне борошно — 240 г;

розпушувач — 7–8 г;

кориця — за бажанням;

олія або пергамент — для форми.

Пиріг з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз і яблуко очистити за потреби та нарізати невеликими шматочками. Викласти у підготовлену форму й перемішати. Яйця збити віничком із цукром, сіллю та ваніліном. Додати молоко й олію. Додати просіяне борошно з розпушувачем і перемішати до однорідного рідкого тіста. Залити гарбуз та яблука тістом, рівномірно розподілити його лопаткою. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 45 хвилин. Готовність перевірити шпажкою. Охолодити пиріг у формі, нарізати порційними шматочками та подавати до чаю.

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