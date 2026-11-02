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Головна Смак Пиріг "Казка": потрібно просто залити тістом гарбуз та яблука

Пиріг "Казка": потрібно просто залити тістом гарбуз та яблука

Ua ru
2 листопада 2026 22:21
Заливний пиріг із гарбузом та яблуками: простий рецепт у духовці Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз, яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Ця випічка виходить м’якою, соковитою та ароматною. Гарбуз надає пирогу красивого золотистого кольору, а яблука додають приємної фруктової кислинки. Чудовий десерт до осіннього чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз очищений — 300 г;
  • яблуко — 1 велике шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — за смаком;
  • молоко — 120 мл;
  • олія без запаху — 100 г;
  • пшеничне борошно — 240 г;
  • розпушувач — 7–8 г;
  • кориця — за бажанням;
  • олія або пергамент — для форми.
рецепт пирога з гарбузом та яблуками
Пиріг з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз і яблуко очистити за потреби та нарізати невеликими шматочками. Викласти у підготовлену форму й перемішати.
  2. Яйця збити віничком із цукром, сіллю та ваніліном. Додати молоко й олію.
  3. Додати просіяне борошно з розпушувачем і перемішати до однорідного рідкого тіста.
  4. Залити гарбуз та яблука тістом, рівномірно розподілити його лопаткою.
  5. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 45 хвилин.
  6. Готовність перевірити шпажкою. Охолодити пиріг у формі, нарізати порційними шматочками та подавати до чаю.

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гарбуз яблука рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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