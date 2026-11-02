Пирог "Сказка": нужно просто залить тестом тыкву и яблоки
Ua ru
2 ноября 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Тыква, яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua
Эта выпечка получается мягкой, сочной и ароматной. Тыква придает пирогу красивый золотистый цвет, а яблоки — приятную фруктовую кислинку. Прекрасный десерт к осеннему чаепитию.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенная тыква — 300 г;
- яблоко — 1 крупное шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — по вкусу;
- молоко — 120 мл;
- растительное масло без запаха — 100 г;
- пшеничная мука — 240 г;
- разрыхлитель — 7–8 г;
- корица — по желанию;
- масло или пергамент — для формы.
Способ приготовления
- Тыкву и яблоко очистить при необходимости и нарезать небольшими кусочками. Выложить в подготовленную форму и перемешать.
- Яйца взбить венчиком с сахаром, солью и ванилином. Добавить молоко и масло.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать до получения однородного жидкого теста.
- Залить тыкву и яблоки тестом, равномерно распределить его лопаткой.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 45 минут.
- Готовность проверить шпажкой. Остудить пирог в форме, нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.
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