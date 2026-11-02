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Главная Вкус Пирог "Сказка": нужно просто залить тестом тыкву и яблоки

Пирог "Сказка": нужно просто залить тестом тыкву и яблоки

Ua ru
2 ноября 2026 22:21
Заливной пирог с тыквой и яблоками: простой рецепт для духовки Фото: smachnenke.com.ua
Тыква, яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Эта выпечка получается мягкой, сочной и ароматной. Тыква придает пирогу красивый золотистый цвет, а яблоки — приятную фруктовую кислинку. Прекрасный десерт к осеннему чаепитию.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 300 г;
  • яблоко — 1 крупное шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — по вкусу;
  • молоко — 120 мл;
  • растительное масло без запаха — 100 г;
  • пшеничная мука — 240 г;
  • разрыхлитель — 7–8 г;
  • корица — по желанию;
  • масло или пергамент — для формы.
рецепт пирога з гарбузом та яблуками
Пирог с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву и яблоко очистить при необходимости и нарезать небольшими кусочками. Выложить в подготовленную форму и перемешать.
  2. Яйца взбить венчиком с сахаром, солью и ванилином. Добавить молоко и масло.
  3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать до получения однородного жидкого теста.
  4. Залить тыкву и яблоки тестом, равномерно распределить его лопаткой.
  5. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 45 минут.
  6. Готовность проверить шпажкой. Остудить пирог в форме, нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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тыква яблоки рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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