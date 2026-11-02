Тыква, яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Эта выпечка получается мягкой, сочной и ароматной. Тыква придает пирогу красивый золотистый цвет, а яблоки — приятную фруктовую кислинку. Прекрасный десерт к осеннему чаепитию.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная тыква — 300 г;

яблоко — 1 крупное шт.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу;

молоко — 120 мл;

растительное масло без запаха — 100 г;

пшеничная мука — 240 г;

разрыхлитель — 7–8 г;

корица — по желанию;

масло или пергамент — для формы.

Пирог с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву и яблоко очистить при необходимости и нарезать небольшими кусочками. Выложить в подготовленную форму и перемешать. Яйца взбить венчиком с сахаром, солью и ванилином. Добавить молоко и масло. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать до получения однородного жидкого теста. Залить тыкву и яблоки тестом, равномерно распределить его лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 45 минут. Готовность проверить шпажкой. Остудить пирог в форме, нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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