Блины на осень: понадобится тыква и 1 неполный стакан молока
Ua ru
2 ноября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua
Такие блины обладают приятным тыквенным вкусом и красивым золотистым цветом. Они станут отличным вариантом для осеннего завтрака или сладкого перекуса. А готовится это блюдо не дольше, чем обычные блины.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенная тыква — 300 г;
- молоко — 180 мл;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 90 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Натереть тыкву на мелкой тёрке, залить молоком и взбить блендером до однородной массы.
- Яйца смешать с сахаром и солью. Добавить тыквенную массу, муку с разрыхлителем и растительное масло. Перемешать и оставить тесто на 10 минут.
- На разогретой сковороде жарить тонкие блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавать теплыми со сметаной, мёдом или вареньем.
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