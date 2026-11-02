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Главная Вкус Блины на осень: понадобится тыква и 1 неполный стакан молока

Блины на осень: понадобится тыква и 1 неполный стакан молока

Ua ru
2 ноября 2026 14:44
Тонкие тыквенные блины на молоке: нежный рецепт для осеннего завтрака Фото: smachnenke.com.ua
Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Такие блины обладают приятным тыквенным вкусом и красивым золотистым цветом. Они станут отличным вариантом для осеннего завтрака или сладкого перекуса. А готовится это блюдо не дольше, чем обычные блины.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 300 г;
  • молоко — 180 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 90 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • соль — щепотка.
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Тыквенные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть тыкву на мелкой тёрке, залить молоком и взбить блендером до однородной массы.
  2. Яйца смешать с сахаром и солью. Добавить тыквенную массу, муку с разрыхлителем и растительное масло. Перемешать и оставить тесто на 10 минут.
  3. На разогретой сковороде жарить тонкие блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Подавать теплыми со сметаной, мёдом или вареньем.

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осень тыква рецепт блины
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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