Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Такие блины обладают приятным тыквенным вкусом и красивым золотистым цветом. Они станут отличным вариантом для осеннего завтрака или сладкого перекуса. А готовится это блюдо не дольше, чем обычные блины.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная тыква — 300 г;

молоко — 180 мл;

яйца — 2 шт.;

мука — 90 г;

сахар — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — щепотка.

Тыквенные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть тыкву на мелкой тёрке, залить молоком и взбить блендером до однородной массы. Яйца смешать с сахаром и солью. Добавить тыквенную массу, муку с разрыхлителем и растительное масло. Перемешать и оставить тесто на 10 минут. На разогретой сковороде жарить тонкие блины с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать теплыми со сметаной, мёдом или вареньем.

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