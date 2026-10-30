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Главная Вкус Натереть тыкву и завернуть в лаваш: рецепт рулета на осень

Натереть тыкву и завернуть в лаваш: рецепт рулета на осень

Ua ru
30 октября 2026 14:44
Осенний рулет с тыквой в лаваше: простой десерт к чаю Фото: smachnenke.com.ua
Тыква и лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Этот тыквенный десерт станет прекрасным дополнением к осеннему чаепитию. Мед и грецкие орехи придают рулету особый вкус, а тонкий лаваш после выпечки становится аппетитно хрустящим.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тонкий лаваш большого размера — 1 шт.;
  • очищенная тыква — 300 г;
  • сахар — 3–4 ст. л.;
  • корица — ½ ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • мед — 1–2 ч. л.;
  • грецкие орехи — 1 ст. л.
рецепт рулета з гарбузом
Натертая тыква и лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть тыкву на крупной терке и, при необходимости, отжать лишний сок.
  2. Распределить начинку по лавашу, посыпать сахаром и корицей.
  3. Подвернуть края лаваша, скрутить в рулет и выложить на противень швом вниз.
  4. Смешать яйцо со сметаной и смазать рулет.
  5. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.
  6. Слегка остудить, полить мёдом, посыпать измельчёнными орехами и нарезать порционными кусочками.

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тыква рецепт лаваш рулет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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