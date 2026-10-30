Натереть тыкву и завернуть в лаваш: рецепт рулета на осень
Ua ru
30 октября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Тыква и лаваш. Фото: smachnenke.com.ua
Этот тыквенный десерт станет прекрасным дополнением к осеннему чаепитию. Мед и грецкие орехи придают рулету особый вкус, а тонкий лаваш после выпечки становится аппетитно хрустящим.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тонкий лаваш большого размера — 1 шт.;
- очищенная тыква — 300 г;
- сахар — 3–4 ст. л.;
- корица — ½ ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- мед — 1–2 ч. л.;
- грецкие орехи — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Натереть тыкву на крупной терке и, при необходимости, отжать лишний сок.
- Распределить начинку по лавашу, посыпать сахаром и корицей.
- Подвернуть края лаваша, скрутить в рулет и выложить на противень швом вниз.
- Смешать яйцо со сметаной и смазать рулет.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.
- Слегка остудить, полить мёдом, посыпать измельчёнными орехами и нарезать порционными кусочками.
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