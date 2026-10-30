Тыква и лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Этот тыквенный десерт станет прекрасным дополнением к осеннему чаепитию. Мед и грецкие орехи придают рулету особый вкус, а тонкий лаваш после выпечки становится аппетитно хрустящим.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тонкий лаваш большого размера — 1 шт.;

очищенная тыква — 300 г;

сахар — 3–4 ст. л.;

корица — ½ ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

мед — 1–2 ч. л.;

грецкие орехи — 1 ст. л.

Натертая тыква и лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть тыкву на крупной терке и, при необходимости, отжать лишний сок. Распределить начинку по лавашу, посыпать сахаром и корицей. Подвернуть края лаваша, скрутить в рулет и выложить на противень швом вниз. Смешать яйцо со сметаной и смазать рулет. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Слегка остудить, полить мёдом, посыпать измельчёнными орехами и нарезать порционными кусочками.

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