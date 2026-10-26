Тыквенный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется домашней выпечки с осенним настроением, попробуйте этот пирог из тертой тыквы. Он готовится без замешивания традиционного теста, а лимонная цедра придает начинке приятный аромат. Главное — дать готовому десерту полностью остыть, чтобы слои хорошо держали форму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

манная крупа — 160 г;

пшеничная мука — 130 г;

сахар — 180 г;

разрыхлитель — 12 г;

соль — щепотка.

Для начинки:

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очищенная тыква — 750 г;

сахар — 100 г;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.

Дополнительно:

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теплое молоко — 100 мл;

холодное сливочное масло — 50–70 г.

Тыквенный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву натереть, смешать с сахаром, лимонным соком и цедрой. Отдельно смешать манную крупу, муку, сахар, разрыхлитель и соль. Сухую смесь разделить на четыре части, тыквенную начинку — на три. В форму, выстланную пергаментом, выложить слоями сухую смесь и тыкву, начиная и заканчивая сухим слоем. Сделать проколы шпажкой, равномерно полить тёплым молоком и натереть сверху холодное масло. Выпекать при температуре 180 °C примерно 45–55 минут. При необходимости накрыть фольгой, если верх слишком быстро подрумянивается. Полностью остудить пирог в форме, после чего нарезать на порции.

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