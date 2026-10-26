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Главная Вкус Натереть тыкву и добавить манную крупу: рецепт пирога без яиц

Натереть тыкву и добавить манную крупу: рецепт пирога без яиц

Ua ru
26 октября 2026 03:04
Тыквенный пирог без яиц: нежный десерт с манкой и лимонной цедрой Фото: smachnenke.com.ua
Тыквенный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется домашней выпечки с осенним настроением, попробуйте этот пирог из тертой тыквы. Он готовится без замешивания традиционного теста, а лимонная цедра придает начинке приятный аромат. Главное — дать готовому десерту полностью остыть, чтобы слои хорошо держали форму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • манная крупа — 160 г;
  • пшеничная мука — 130 г;
  • сахар — 180 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

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  • очищенная тыква — 750 г;
  • сахар — 100 г;
  • лимонная цедра — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Дополнительно:

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  • теплое молоко — 100 мл;
  • холодное сливочное масло — 50–70 г.
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Тыквенный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву натереть, смешать с сахаром, лимонным соком и цедрой.
  2. Отдельно смешать манную крупу, муку, сахар, разрыхлитель и соль.
  3. Сухую смесь разделить на четыре части, тыквенную начинку — на три.
  4. В форму, выстланную пергаментом, выложить слоями сухую смесь и тыкву, начиная и заканчивая сухим слоем.
  5. Сделать проколы шпажкой, равномерно полить тёплым молоком и натереть сверху холодное масло.
  6. Выпекать при температуре 180 °C примерно 45–55 минут.
  7. При необходимости накрыть фольгой, если верх слишком быстро подрумянивается.
  8. Полностью остудить пирог в форме, после чего нарезать на порции.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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