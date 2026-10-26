Натереть тыкву и добавить манную крупу: рецепт пирога без яиц
Если хочется домашней выпечки с осенним настроением, попробуйте этот пирог из тертой тыквы. Он готовится без замешивания традиционного теста, а лимонная цедра придает начинке приятный аромат. Главное — дать готовому десерту полностью остыть, чтобы слои хорошо держали форму.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- манная крупа — 160 г;
- пшеничная мука — 130 г;
- сахар — 180 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- очищенная тыква — 750 г;
- сахар — 100 г;
- лимонная цедра — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.
Дополнительно:
- теплое молоко — 100 мл;
- холодное сливочное масло — 50–70 г.
Способ приготовления
- Тыкву натереть, смешать с сахаром, лимонным соком и цедрой.
- Отдельно смешать манную крупу, муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- Сухую смесь разделить на четыре части, тыквенную начинку — на три.
- В форму, выстланную пергаментом, выложить слоями сухую смесь и тыкву, начиная и заканчивая сухим слоем.
- Сделать проколы шпажкой, равномерно полить тёплым молоком и натереть сверху холодное масло.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 45–55 минут.
- При необходимости накрыть фольгой, если верх слишком быстро подрумянивается.
- Полностью остудить пирог в форме, после чего нарезать на порции.
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