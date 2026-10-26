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Головна Смак Натерти гарбуз і додати манку: рецепт пирога без яєць

Натерти гарбуз і додати манку: рецепт пирога без яєць

Ua ru
26 жовтня 2026 03:04
Гарбузовий пиріг без яєць: ніжний десерт з манкою та лимонною цедрою Фото: smachnenke.com.ua
Гарбузовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться домашньої випічки з осіннім настроєм, спробуйте цей пиріг із тертого гарбуза. Він готується без замішування традиційного тіста, а лимонна цедра додає начинці приємного аромату. Головне — дати готовому десерту повністю охолонути, щоб шари добре тримали форму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • манна крупа — 160 г;
  • пшеничне борошно — 130 г;
  • цукор — 180 г;
  • розпушувач — 12 г;
  • сіль — дрібка.

Для начинки:

  • очищений гарбуз — 750 г;
  • цукор — 100 г;
  • лимонна цедра — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.

Додатково:

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  • тепле молоко — 100 мл;
  • холодне вершкове масло — 50–70 г.
рецепт гарбузового пирога
Гарбузовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз натерти, змішати з цукром, лимонним соком і цедрою.
  2. Окремо поєднати манку, борошно, цукор, розпушувач і сіль.
  3. Суху суміш розділити на чотири частини, гарбузову начинку — на три.
  4. У форму з пергаментом викласти шарами суху суміш і гарбуз, починаючи та завершуючи сухим шаром.
  5. Зробити шпажкою проколи, рівномірно полити теплим молоком і натерти зверху холодне масло.
  6. Випікати за температури 180 °C приблизно 45–55 хвилин.
  7. За потреби накрити фольгою, якщо верх надто швидко підрум’янюється.
  8. Повністю охолодити пиріг у формі, після чого нарізати порціями.

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гарбуз десерт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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