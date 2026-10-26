Гарбузовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться домашньої випічки з осіннім настроєм, спробуйте цей пиріг із тертого гарбуза. Він готується без замішування традиційного тіста, а лимонна цедра додає начинці приємного аромату. Головне — дати готовому десерту повністю охолонути, щоб шари добре тримали форму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

манна крупа — 160 г;

пшеничне борошно — 130 г;

цукор — 180 г;

розпушувач — 12 г;

сіль — дрібка.

Для начинки:

очищений гарбуз — 750 г;

цукор — 100 г;

лимонна цедра — 1 ч. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.

Додатково:

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тепле молоко — 100 мл;

холодне вершкове масло — 50–70 г.

Гарбузовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз натерти, змішати з цукром, лимонним соком і цедрою. Окремо поєднати манку, борошно, цукор, розпушувач і сіль. Суху суміш розділити на чотири частини, гарбузову начинку — на три. У форму з пергаментом викласти шарами суху суміш і гарбуз, починаючи та завершуючи сухим шаром. Зробити шпажкою проколи, рівномірно полити теплим молоком і натерти зверху холодне масло. Випікати за температури 180 °C приблизно 45–55 хвилин. За потреби накрити фольгою, якщо верх надто швидко підрум’янюється. Повністю охолодити пиріг у формі, після чого нарізати порціями.

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