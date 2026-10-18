Гарбузовий пиріг із волоськими горіхами: ніжний десерт без доданого цукру

Гарбузовий пиріг. Фото: кадр з відео

У цьому пирозі переважає гарбуз, а тонкі скибочки після випікання стають м’якими й майже кремовими. Десерт легко приготувати вдома, а за бажанням перед подаванням можна додати трохи меду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 600–700 г;

волоські горіхи — 15 шт.;

мед — за бажанням.

Для тіста:

яйця — 3 шт.;

вершкове масло — 20 г;

йогурт — 100 г;

борошно — 50 г;

розпушувач — 5 г.

Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Гарбуз очистити й нарізати дуже тонкими скибочками. Волоські горіхи подрібнити. Яйця змішати з йогуртом, розтопленим охолодженим маслом, борошном і розпушувачем. Додати гарбуз і горіхи, обережно перемішати, щоб тісто огорнуло скибочки. Викласти масу у форму розміром 20 × 20 см. Випікати за температури 170 °C приблизно 60 хвилин, до готовності гарбуза. Дати пирогу охолонути щонайменше 20–30 хвилин, нарізати й за бажанням полити медом.

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