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Головна Смак Пиріг невидимка з гарбуза: рецепт без цукру та зайвого борошна

Пиріг невидимка з гарбуза: рецепт без цукру та зайвого борошна

Ua ru
18 жовтня 2026 03:04
Гарбузовий пиріг із волоськими горіхами: ніжний десерт без доданого цукру
Гарбузовий пиріг. Фото: кадр з відео

У цьому пирозі переважає гарбуз, а тонкі скибочки після випікання стають м’якими й майже кремовими. Десерт легко приготувати вдома, а за бажанням перед подаванням можна додати трохи меду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 600–700 г;
  • волоські горіхи — 15 шт.;
  • мед — за бажанням.

Для тіста:

  • яйця — 3 шт.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • йогурт — 100 г;
  • борошно — 50 г;
  • розпушувач — 5 г.
рецепт пирога з гарбузом
Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити й нарізати дуже тонкими скибочками.
  2. Волоські горіхи подрібнити.
  3. Яйця змішати з йогуртом, розтопленим охолодженим маслом, борошном і розпушувачем.
  4. Додати гарбуз і горіхи, обережно перемішати, щоб тісто огорнуло скибочки.
  5. Викласти масу у форму розміром 20 × 20 см.
  6. Випікати за температури 170 °C приблизно 60 хвилин, до готовності гарбуза.
  7. Дати пирогу охолонути щонайменше 20–30 хвилин, нарізати й за бажанням полити медом.

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гарбуз пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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