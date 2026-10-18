Тыквенный пирог с грецкими орехами: нежный десерт без добавления сахара

Пирог-невидимка из тыквы: рецепт без сахара и лишней муки
Ua ru
18 октября 2026 03:04
Тыквенный пирог. Фото: кадр из видео
В этом пироге преобладает тыква, а тонкие ломтики после выпечки становятся мягкими и почти кремообразными. Десерт легко приготовить дома, а по желанию перед подачей можно добавить немного меда.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале I can do it!, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 600–700 г;
- грецкие орехи — 15 шт.;
- мед — по желанию.
Для теста:
- яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- йогурт — 100 г;
- мука — 50 г;
- разрыхлитель — 5 г.
Способ приготовления
- Тыкву очистить и нарезать очень тонкими ломтиками.
- Измельчить грецкие орехи.
- Яйца смешать с йогуртом, растопленным охлажденным маслом, мукой и разрыхлителем.
- Добавить тыкву и орехи, аккуратно перемешать, чтобы тесто обволокло ломтики.
- Выложить массу в форму размером 20 × 20 см.
- Выпекать при температуре 170 °C примерно 60 минут, до готовности тыквы.
- Дать пирогу остыть не менее 20–30 минут, нарезать и по желанию полить медом.
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