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Главная Вкус Пирог-невидимка из тыквы: рецепт без сахара и лишней муки

Пирог-невидимка из тыквы: рецепт без сахара и лишней муки

Ua ru
18 октября 2026 03:04
Тыквенный пирог с грецкими орехами: нежный десерт без добавления сахара
Тыквенный пирог. Фото: кадр из видео

В этом пироге преобладает тыква, а тонкие ломтики после выпечки становятся мягкими и почти кремообразными. Десерт легко приготовить дома, а по желанию перед подачей можно добавить немного меда.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале I can do it!, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 600–700 г;
  • грецкие орехи — 15 шт.;
  • мед — по желанию.

Для теста:

  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • йогурт — 100 г;
  • мука — 50 г;
  • разрыхлитель — 5 г.
рецепт пирога з гарбузом
Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить и нарезать очень тонкими ломтиками.
  2. Измельчить грецкие орехи.
  3. Яйца смешать с йогуртом, растопленным охлажденным маслом, мукой и разрыхлителем.
  4. Добавить тыкву и орехи, аккуратно перемешать, чтобы тесто обволокло ломтики.
  5. Выложить массу в форму размером 20 × 20 см.
  6. Выпекать при температуре 170 °C примерно 60 минут, до готовности тыквы.
  7. Дать пирогу остыть не менее 20–30 минут, нарезать и по желанию полить медом.

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тыква пирог рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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