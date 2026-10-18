Тыквенный пирог с грецкими орехами: нежный десерт без добавления сахара

Тыквенный пирог. Фото: кадр из видео

В этом пироге преобладает тыква, а тонкие ломтики после выпечки становятся мягкими и почти кремообразными. Десерт легко приготовить дома, а по желанию перед подачей можно добавить немного меда.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале I can do it!, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 600–700 г;

грецкие орехи — 15 шт.;

мед — по желанию.

Для теста:

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 20 г;

йогурт — 100 г;

мука — 50 г;

разрыхлитель — 5 г.

Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Тыкву очистить и нарезать очень тонкими ломтиками. Измельчить грецкие орехи. Яйца смешать с йогуртом, растопленным охлажденным маслом, мукой и разрыхлителем. Добавить тыкву и орехи, аккуратно перемешать, чтобы тесто обволокло ломтики. Выложить массу в форму размером 20 × 20 см. Выпекать при температуре 170 °C примерно 60 минут, до готовности тыквы. Дать пирогу остыть не менее 20–30 минут, нарезать и по желанию полить медом.

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