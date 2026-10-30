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Головна Смак Натерти гарбуз та загорнути в лаваш: рецепт рулета на осінь

Натерти гарбуз та загорнути в лаваш: рецепт рулета на осінь

Ua ru
30 жовтня 2026 14:44
Осінній рулет із гарбузом у лаваші: простий десерт до чаю Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз та лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Цей гарбузовий десерт стане чудовим доповненням до осіннього чаювання. Мед і волоські горіхи надають рулету особливого смаку, а тонкий лаваш після випікання стає апетитно хрустким.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • лаваш тонкий, великий — 1 шт.;
  • гарбуз очищений — 300 г;
  • цукор — 3–4 ст. л.;
  • кориця — ½ ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • мед — 1–2 ч. л.;
  • волоські горіхи — 1 ст. л.
рецепт рулета з гарбузом
Натертий гарбуз та лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти гарбуз на великій тертці та за потреби відтиснути зайвий сік.
  2. Розподілити начинку по лавашу, посипати цукром і корицею.
  3. Підігнути краї лаваша, скрутити рулетом і викласти на деко швом донизу.
  4. Змішати яйце зі сметаною та змастити рулет.
  5. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
  6. Трохи охолодити, полити медом, посипати подрібненими горіхами та нарізати порційними шматочками.

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гарбуз рецепт лаваш рулет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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