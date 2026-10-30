Натерти гарбуз та загорнути в лаваш: рецепт рулета на осінь
Ua ru
30 жовтня 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз та лаваш. Фото: smachnenke.com.ua
Цей гарбузовий десерт стане чудовим доповненням до осіннього чаювання. Мед і волоські горіхи надають рулету особливого смаку, а тонкий лаваш після випікання стає апетитно хрустким.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- лаваш тонкий, великий — 1 шт.;
- гарбуз очищений — 300 г;
- цукор — 3–4 ст. л.;
- кориця — ½ ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- мед — 1–2 ч. л.;
- волоські горіхи — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Натерти гарбуз на великій тертці та за потреби відтиснути зайвий сік.
- Розподілити начинку по лавашу, посипати цукром і корицею.
- Підігнути краї лаваша, скрутити рулетом і викласти на деко швом донизу.
- Змішати яйце зі сметаною та змастити рулет.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
- Трохи охолодити, полити медом, посипати подрібненими горіхами та нарізати порційними шматочками.
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