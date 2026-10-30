Гарбуз та лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Цей гарбузовий десерт стане чудовим доповненням до осіннього чаювання. Мед і волоські горіхи надають рулету особливого смаку, а тонкий лаваш після випікання стає апетитно хрустким.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

лаваш тонкий, великий — 1 шт.;

гарбуз очищений — 300 г;

цукор — 3–4 ст. л.;

кориця — ½ ч. л.;

яйце — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

мед — 1–2 ч. л.;

волоські горіхи — 1 ст. л.

Натертий гарбуз та лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти гарбуз на великій тертці та за потреби відтиснути зайвий сік. Розподілити начинку по лавашу, посипати цукром і корицею. Підігнути краї лаваша, скрутити рулетом і викласти на деко швом донизу. Змішати яйце зі сметаною та змастити рулет. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Трохи охолодити, полити медом, посипати подрібненими горіхами та нарізати порційними шматочками.

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