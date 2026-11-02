Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Такі млинці мають приємний гарбузовий смак і красивий золотистий колір. Вони стануть чудовим варіантом для осіннього сніданку або солодкого перекусу. А готується ця страва не довше за звичайні млинці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 300 г;

молоко — 180 мл;

яйця — 2 шт.;

борошно — 90 г;

цукор — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

розпушувач — ½ ч. л.;

сіль — дрібка.

Гарбузові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти гарбуз на дрібній тертці, залити молоком і перебити блендером до однорідності. Яйця змішати із цукром і сіллю. Додати гарбузову масу, борошно з розпушувачем та олію. Перемішати й залишити тісто на 10 хвилин. На розігрітій сковороді смажити тонкі млинці з обох боків до золотистості. Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.

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