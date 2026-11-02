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Головна Смак Млинці на осінь: знадобиться гарбуз і 1 неповна склянка молока

Млинці на осінь: знадобиться гарбуз і 1 неповна склянка молока

Ua ru
2 листопада 2026 14:44
Тонкі гарбузові млинці на молоці: ніжний рецепт для осіннього сніданку Фото: smachnenke.com.ua
Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Такі млинці мають приємний гарбузовий смак і красивий золотистий колір. Вони стануть чудовим варіантом для осіннього сніданку або солодкого перекусу. А готується ця страва не довше за звичайні млинці. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз очищений — 300 г;
  • молоко — 180 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 90 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • сіль — дрібка.
рецепт гарбузових млинців
Гарбузові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти гарбуз на дрібній тертці, залити молоком і перебити блендером до однорідності.
  2. Яйця змішати із цукром і сіллю. Додати гарбузову масу, борошно з розпушувачем та олію. Перемішати й залишити тісто на 10 хвилин.
  3. На розігрітій сковороді смажити тонкі млинці з обох боків до золотистості.
  4. Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.

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осінь гарбуз рецепт млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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