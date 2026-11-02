Млинці на осінь: знадобиться гарбуз і 1 неповна склянка молока
Ua ru
2 листопада 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua
Такі млинці мають приємний гарбузовий смак і красивий золотистий колір. Вони стануть чудовим варіантом для осіннього сніданку або солодкого перекусу. А готується ця страва не довше за звичайні млинці.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз очищений — 300 г;
- молоко — 180 мл;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 90 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Натерти гарбуз на дрібній тертці, залити молоком і перебити блендером до однорідності.
- Яйця змішати із цукром і сіллю. Додати гарбузову масу, борошно з розпушувачем та олію. Перемішати й залишити тісто на 10 хвилин.
- На розігрітій сковороді смажити тонкі млинці з обох боків до золотистості.
- Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.
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