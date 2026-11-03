Апельсиновый кекс без молока и масла: нежная домашняя выпечка за 40 минут

Апельсиновый кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Благодаря апельсиновому соку этот кекс получается нежным и влажным, а абрикосовое варенье и кокосовая стружка придают ему аппетитный вид. Прекрасный вариант домашней выпечки к чаю, для которой не понадобится ни молоко, ни сливочное масло.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 8 г;

растительное масло без запаха — 80 мл;

апельсиновый сок — 200 мл;

пшеничная мука — 260 г;

разрыхлитель — 10 г;

растительное масло для смазывания формы — немного;

абрикосовое варенье — по вкусу;

кокосовая стружка — по вкусу.

Апельсиновый сок. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 °C. Форму с отверстием смазать маслом, при необходимости присыпать мукой. Яйца взбить венчиком с сахаром и ванильным сахаром. Добавить растительное масло и апельсиновый сок, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем, просеять в жидкие ингредиенты и быстро замесить однородное тесто. Перелить его в форму и выпекать 35–40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать кексу немного остыть, осторожно вынуть из формы. Слегка теплую выпечку смазать абрикосовым вареньем и посыпать кокосовой стружкой. Полностью остудить и нарезать.

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