Апельсиновый кекс без молока и масла: нежная домашняя выпечка за 40 минут

"Пуховый" апельсиновый кекс без молока и масла: тесто за 5 минут
Ua ru
3 ноября 2026 13:44
Апельсиновый кекс. Фото: smachnenke.com.ua
Благодаря апельсиновому соку этот кекс получается нежным и влажным, а абрикосовое варенье и кокосовая стружка придают ему аппетитный вид. Прекрасный вариант домашней выпечки к чаю, для которой не понадобится ни молоко, ни сливочное масло.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- растительное масло без запаха — 80 мл;
- апельсиновый сок — 200 мл;
- пшеничная мука — 260 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- растительное масло для смазывания формы — немного;
- абрикосовое варенье — по вкусу;
- кокосовая стружка — по вкусу.
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 °C. Форму с отверстием смазать маслом, при необходимости присыпать мукой.
- Яйца взбить венчиком с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить растительное масло и апельсиновый сок, перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем, просеять в жидкие ингредиенты и быстро замесить однородное тесто.
- Перелить его в форму и выпекать 35–40 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Дать кексу немного остыть, осторожно вынуть из формы.
- Слегка теплую выпечку смазать абрикосовым вареньем и посыпать кокосовой стружкой. Полностью остудить и нарезать.
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