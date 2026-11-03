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Главная Вкус "Пуховый" апельсиновый кекс без молока и масла: тесто за 5 минут

"Пуховый" апельсиновый кекс без молока и масла: тесто за 5 минут

Ua ru
3 ноября 2026 13:44
Апельсиновый кекс без молока и масла: нежная домашняя выпечка за 40 минут
Апельсиновый кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Благодаря апельсиновому соку этот кекс получается нежным и влажным, а абрикосовое варенье и кокосовая стружка придают ему аппетитный вид. Прекрасный вариант домашней выпечки к чаю, для которой не понадобится ни молоко, ни сливочное масло.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • растительное масло без запаха — 80 мл;
  • апельсиновый сок — 200 мл;
  • пшеничная мука — 260 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • растительное масло для смазывания формы — немного;
  • абрикосовое варенье — по вкусу;
  • кокосовая стружка — по вкусу.
рецепт апельсинового кекса
Апельсиновый сок. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 °C. Форму с отверстием смазать маслом, при необходимости присыпать мукой.
  2. Яйца взбить венчиком с сахаром и ванильным сахаром.
  3. Добавить растительное масло и апельсиновый сок, перемешать.
  4. Муку смешать с разрыхлителем, просеять в жидкие ингредиенты и быстро замесить однородное тесто.
  5. Перелить его в форму и выпекать 35–40 минут.
  6. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  7. Дать кексу немного остыть, осторожно вынуть из формы.
  8. Слегка теплую выпечку смазать абрикосовым вареньем и посыпать кокосовой стружкой. Полностью остудить и нарезать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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