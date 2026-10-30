Яблоки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт не требует сложных кулинарных навыков или много времени. По желанию можно добавить мед, шоколадные капли или грецкие орехи, чтобы выпечка получилась ещё вкуснее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 4–5 шт.;

яйца — 4 шт.;

сливочное масло — 30 г;

какао-порошок без сахара — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

мед — по желанию;

шоколадные капли и грецкие орехи — по желанию.

Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать. Добавить яйца и взбить блендером до однородной массы. Добавить растопленное охлажденное масло, всыпать какао, разрыхлитель и соль. По желанию добавить мед, затем еще раз перемешать. Перелить массу в форму, выстланную пергаментом, по желанию посыпать шоколадными каплями и орехами. Выпекать при температуре 175 °C примерно 35–40 минут, пока середина не схватится. Остудить в форме и нарезать.

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