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Главная Вкус Пирог "Находка" без муки: понадобится 4 яблока и 4 яйца

Пирог "Находка" без муки: понадобится 4 яблока и 4 яйца

Ua ru
30 октября 2026 03:04
Шоколадный яблочный пирог без муки: нежный десерт из четырёх яиц Фото: smachnenke.com.ua
Яблоки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт не требует сложных кулинарных навыков или много времени. По желанию можно добавить мед, шоколадные капли или грецкие орехи, чтобы выпечка получилась ещё вкуснее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 4–5 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • какао-порошок без сахара — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • мед — по желанию;
  • шоколадные капли и грецкие орехи — по желанию.
рецепт пирога з яблуками
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать.
  2. Добавить яйца и взбить блендером до однородной массы.
  3. Добавить растопленное охлажденное масло, всыпать какао, разрыхлитель и соль. По желанию добавить мед, затем еще раз перемешать.
  4. Перелить массу в форму, выстланную пергаментом, по желанию посыпать шоколадными каплями и орехами.
  5. Выпекать при температуре 175 °C примерно 35–40 минут, пока середина не схватится. Остудить в форме и нарезать.

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пирог десерт яблоки рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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