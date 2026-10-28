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Главная Вкус Яблочный пирог с меренгой "Оксана": вкуснее торта

Яблочный пирог с меренгой "Оксана": вкуснее торта

Ua ru
28 октября 2026 22:21
Яблочный пирог с нежной меренгой: праздничная выпечка на песочной основе Фото: smachnenke.com.ua
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-то особенное к чаю, попробуйте этот яблочный пирог. Сочная начинка с корицей и апельсиновой цедрой прекрасно сочетается с хрустящим песочным коржом и нежной меренгой. Главный секрет — хорошо выпарить яблочный сок, чтобы тесто осталось рассыпчатым.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 450 г;
  • холодное сливочное масло — 250 г;
  • сахар — 100 г;
  • желтки — 5 шт.;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — ¼ ч. л.

Для яблочной начинки:

  • очищенные яблоки — 1,2–1,5 кг;
  • сливочное масло — 45 г;
  • сахар — 85 г;
  • лимонный сок — 1,5 ст. л.;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 10–12 г;
  • апельсиновая цедра — ½–1 ч. л.;
  • корица — ½ ч. л.

Для меренги:

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  • белки — 5 шт.;
  • мелкий сахар — 200–230 г;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • кукурузный крахмал — 10 г.
рецепт яблучного пирога з меренгою
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром.
  2. Добавить холодное масло, перетереть до крошки, всыпать сахар и добавить желтки.
  3. Быстро замесить тесто и охладить в холодильнике.
  4. Яблоки нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
  5. Масло растопить с сахаром, добавить яблоки и тушить без крышки 15–20 минут, пока не выпарится лишняя жидкость.
  6. Добавить крахмал, корицу и цедру, остудить. Орехи подсушить и измельчить.
  7. Тесто выложить на противень с пергаментом слоем 5–7 мм, проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 °C примерно 18–20 минут.
  8. Белки взбить с лимонным соком, постепенно добавляя сахар, до устойчивых блестящих пиков. В конце осторожно всыпать крахмал.
  9. На подпеченную основу выложить яблочную начинку, посыпать орехами и распределить меренгу.
  10. Выпекать при температуре 150 °C ещё 30–35 минут, до легкого подрумянивания. Полностью остудить перед нарезкой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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