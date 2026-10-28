Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-то особенное к чаю, попробуйте этот яблочный пирог. Сочная начинка с корицей и апельсиновой цедрой прекрасно сочетается с хрустящим песочным коржом и нежной меренгой. Главный секрет — хорошо выпарить яблочный сок, чтобы тесто осталось рассыпчатым.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 450 г;

холодное сливочное масло — 250 г;

сахар — 100 г;

желтки — 5 шт.;

разрыхлитель — 7 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — ¼ ч. л.

Для яблочной начинки:

очищенные яблоки — 1,2–1,5 кг;

сливочное масло — 45 г;

сахар — 85 г;

лимонный сок — 1,5 ст. л.;

грецкие орехи — 100 г;

кукурузный крахмал — 10–12 г;

апельсиновая цедра — ½–1 ч. л.;

корица — ½ ч. л.

Для меренги:

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белки — 5 шт.;

мелкий сахар — 200–230 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 10 г.

Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку смешать с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром. Добавить холодное масло, перетереть до крошки, всыпать сахар и добавить желтки. Быстро замесить тесто и охладить в холодильнике. Яблоки нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком. Масло растопить с сахаром, добавить яблоки и тушить без крышки 15–20 минут, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавить крахмал, корицу и цедру, остудить. Орехи подсушить и измельчить. Тесто выложить на противень с пергаментом слоем 5–7 мм, проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 °C примерно 18–20 минут. Белки взбить с лимонным соком, постепенно добавляя сахар, до устойчивых блестящих пиков. В конце осторожно всыпать крахмал. На подпеченную основу выложить яблочную начинку, посыпать орехами и распределить меренгу. Выпекать при температуре 150 °C ещё 30–35 минут, до легкого подрумянивания. Полностью остудить перед нарезкой.

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