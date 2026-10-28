Яблочный пирог с меренгой "Оксана": вкуснее торта
Если хочется приготовить что-то особенное к чаю, попробуйте этот яблочный пирог. Сочная начинка с корицей и апельсиновой цедрой прекрасно сочетается с хрустящим песочным коржом и нежной меренгой. Главный секрет — хорошо выпарить яблочный сок, чтобы тесто осталось рассыпчатым.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 450 г;
- холодное сливочное масло — 250 г;
- сахар — 100 г;
- желтки — 5 шт.;
- разрыхлитель — 7 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — ¼ ч. л.
Для яблочной начинки:
- очищенные яблоки — 1,2–1,5 кг;
- сливочное масло — 45 г;
- сахар — 85 г;
- лимонный сок — 1,5 ст. л.;
- грецкие орехи — 100 г;
- кукурузный крахмал — 10–12 г;
- апельсиновая цедра — ½–1 ч. л.;
- корица — ½ ч. л.
Для меренги:
- белки — 5 шт.;
- мелкий сахар — 200–230 г;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- кукурузный крахмал — 10 г.
Способ приготовления
- Муку смешать с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром.
- Добавить холодное масло, перетереть до крошки, всыпать сахар и добавить желтки.
- Быстро замесить тесто и охладить в холодильнике.
- Яблоки нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Масло растопить с сахаром, добавить яблоки и тушить без крышки 15–20 минут, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Добавить крахмал, корицу и цедру, остудить. Орехи подсушить и измельчить.
- Тесто выложить на противень с пергаментом слоем 5–7 мм, проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 °C примерно 18–20 минут.
- Белки взбить с лимонным соком, постепенно добавляя сахар, до устойчивых блестящих пиков. В конце осторожно всыпать крахмал.
- На подпеченную основу выложить яблочную начинку, посыпать орехами и распределить меренгу.
- Выпекать при температуре 150 °C ещё 30–35 минут, до легкого подрумянивания. Полностью остудить перед нарезкой.
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