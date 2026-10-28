Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось особливе до чаю, спробуйте цей яблучний пиріг. Соковита начинка з корицею та апельсиновою цедрою чудово поєднується з хрусткою пісочною основою й ніжною меренгою. Головний секрет — добре випарувати яблучний сік, щоб тісто залишилося розсипчастим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 450 г;

холодне вершкове масло — 250 г;

цукор — 100 г;

жовтки — 5 шт.;

розпушувач — 7 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — ¼ ч. л.

Для яблучної начинки:

очищені яблука — 1,2–1,5 кг;

вершкове масло — 45 г;

цукор — 85 г;

лимонний сік — 1,5 ст. л.;

волоські горіхи — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 10–12 г;

апельсинова цедра — ½–1 ч. л.;

кориця — ½ ч. л.

Для меренги:

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білки — 5 шт.;

дрібний цукор — 200–230 г;

лимонний сік — 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 10 г.

Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати з розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Додати холодне масло, перетерти на крихту, всипати цукор і додати жовтки. Швидко замісити тісто та охолодити в холодильнику. Яблука нарізати кубиками й скропити лимонним соком. Масло розтопити із цукром, додати яблука й тушкувати без кришки 15–20 хвилин, доки випарується зайва рідина. Вмішати крохмаль, корицю та цедру, охолодити. Горіхи підсушити й подрібнити. Тісто розподілити на деку з пергаментом шаром 5–7 мм, наколоти виделкою та випікати за температури 180 °C приблизно 18–20 хвилин. Білки збити з лимонним соком, поступово додаючи цукор, до стійких блискучих піків. Наприкінці обережно вмішати крохмаль. На підпечену основу викласти яблучну начинку, посипати горіхами й розподілити меренгу. Випікати за температури 150 °C ще 30–35 хвилин, до легкого підрум’янення. Повністю охолодити перед нарізанням.

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