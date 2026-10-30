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Головна Смак Пиріг "Знахідка" без борошна: знадобиться 4 яблука та 4 яйця

Пиріг "Знахідка" без борошна: знадобиться 4 яблука та 4 яйця

Ua ru
30 жовтня 2026 03:04
Шоколадний пиріг із яблук без борошна: ніжний десерт із чотирьох яєць Фото: smachnenke.com.ua
Яблука та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт не потребує складних кулінарних навичок чи багато часу. За бажанням можна додати мед, шоколадні краплі або волоські горіхи, щоб зробити випічку ще смачнішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 4–5 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • какао-порошок без цукру — 3 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • мед — за бажанням;
  • шоколадні краплі та волоські горіхи — за бажанням.
рецепт пирога з яблуками
Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити, видалити серцевини й нарізати.
  2. Додати яйця та перебити блендером до однорідності.
  3. Додати розтоплене охолоджене масло, всипати какао, розпушувач і сіль. За бажанням додати мед, потім ще раз перемішати.
  4. Перелити масу у форму з пергаментом, за бажанням посипати шоколадними краплями та горіхами.
  5. Випікати за температури 175 °C приблизно 35–40 хвилин, доки середина не схопиться. Охолодити у формі й нарізати.

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пиріг десерт яблука рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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