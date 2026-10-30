Яблука та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт не потребує складних кулінарних навичок чи багато часу. За бажанням можна додати мед, шоколадні краплі або волоські горіхи, щоб зробити випічку ще смачнішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 4–5 шт.;

яйця — 4 шт.;

вершкове масло — 30 г;

какао-порошок без цукру — 3 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

мед — за бажанням;

шоколадні краплі та волоські горіхи — за бажанням.

Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука очистити, видалити серцевини й нарізати. Додати яйця та перебити блендером до однорідності. Додати розтоплене охолоджене масло, всипати какао, розпушувач і сіль. За бажанням додати мед, потім ще раз перемішати. Перелити масу у форму з пергаментом, за бажанням посипати шоколадними краплями та горіхами. Випікати за температури 175 °C приблизно 35–40 хвилин, доки середина не схопиться. Охолодити у формі й нарізати.

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