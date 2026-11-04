Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Яблочный невидимый пирог: выпечка с большим количеством начинки

Яблочный невидимый пирог: выпечка с большим количеством начинки

Ua ru
4 ноября 2026 20:04
«Невидимый» яблочный пирог: много сочной начинки и тонкое тесто Фото: кадр из видео
Яблочный пирог. Фото: кадр из видео

Лимонная цедра придает выпечке свежий аромат, а молоко и сливочное масло делают её мягкой и нежной. Такой пирог особенно вкусен охлажденным, когда он хорошо держит форму и легко нарезается.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • яблоки — 1,2 кг;
  • лимонный сок — из половины лимона;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 80 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • молоко — 150 мл;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • лимонная цедра — с 1 лимона.
рецепт пирога з яблуками
Тесто с яблоками. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, нарезать очень тонкими ломтиками и смешать с лимонным соком.
  2. Яйца взбить с солью и сахаром до пышной светлой массы.
  3. Добавить ванильный сахар, лимонную цедру, молоко и растопленное масло.
  4. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
  5. Залить яблоки тестом и тщательно перемешать, чтобы каждый ломтик покрылся тонким слоем.
  6. Выложить массу в форму и выпекать при температуре 180 °C в течение 60–70 минут.
  7. Полностью остудить пирог в форме, после чего вынуть и нарезать порционными кусочками.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов самых популярных пирогов

Шарлотка на скорую руку без яиц и молока: все смешать и в духовку

Ароматный пирог "Оленка" за 40 минут: понадобится 4 яблока и 400 г муки. 

Читайте также:

Рецепт пирога "Райское яблочко": получается вкуснее, чем "шарлотка". 

Рецепт пирога "Находка" без муки: понадобится 4 яблока и 4 яйца. 

пирог рецепт выпечка шарлотка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации