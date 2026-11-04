Яблочный пирог. Фото: кадр из видео

Лимонная цедра придает выпечке свежий аромат, а молоко и сливочное масло делают её мягкой и нежной. Такой пирог особенно вкусен охлажденным, когда он хорошо держит форму и легко нарезается.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 1,2 кг;

лимонный сок — из половины лимона;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 5 г;

сливочное масло — 50 г;

молоко — 150 мл;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 5 г;

лимонная цедра — с 1 лимона.

Тесто с яблоками. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яблоки очистить, нарезать очень тонкими ломтиками и смешать с лимонным соком. Яйца взбить с солью и сахаром до пышной светлой массы. Добавить ванильный сахар, лимонную цедру, молоко и растопленное масло. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородности. Залить яблоки тестом и тщательно перемешать, чтобы каждый ломтик покрылся тонким слоем. Выложить массу в форму и выпекать при температуре 180 °C в течение 60–70 минут. Полностью остудить пирог в форме, после чего вынуть и нарезать порционными кусочками.

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