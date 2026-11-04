Яблочный невидимый пирог: выпечка с большим количеством начинки
Ua ru
4 ноября 2026 20:04
Фото: кадр из видео
Яблочный пирог. Фото: кадр из видео
Лимонная цедра придает выпечке свежий аромат, а молоко и сливочное масло делают её мягкой и нежной. Такой пирог особенно вкусен охлажденным, когда он хорошо держит форму и легко нарезается.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 1,2 кг;
- лимонный сок — из половины лимона;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 80 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- сливочное масло — 50 г;
- молоко — 150 мл;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- лимонная цедра — с 1 лимона.
Способ приготовления
- Яблоки очистить, нарезать очень тонкими ломтиками и смешать с лимонным соком.
- Яйца взбить с солью и сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить ванильный сахар, лимонную цедру, молоко и растопленное масло.
- Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
- Залить яблоки тестом и тщательно перемешать, чтобы каждый ломтик покрылся тонким слоем.
- Выложить массу в форму и выпекать при температуре 180 °C в течение 60–70 минут.
- Полностью остудить пирог в форме, после чего вынуть и нарезать порционными кусочками.
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