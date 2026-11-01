Яблучний пиріг із ніжним кремом: проста домашня випічка до чаю

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті яблука, повітряне тісто та вершковий крем створюють особливо смачне поєднання. Такий пиріг легко приготувати до сімейного чаювання, а зверху достатньо додати трохи цукрової пудри.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для крему):

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

молоко — 250 мл;

кукурудзяний крохмаль — 15 г;

ванілін — за бажанням.

Для тіста:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

молоко — 100 мл;

пшеничне борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

яблука — 2 шт.;

ванілін — за бажанням;

цукрова пудра — для посипання.

Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для крему змішати яйце, цукор і крохмаль. Додати молоко, перемішати та варити на слабкому вогні до загустіння. Накрити плівкою впритул до поверхні й трохи охолодити. Яйця збити із цукром, додати молоко, борошно, розпушувач і ванілін. Перемішати та вмішати нарізані яблука. Викласти тісто у форму з пергаментом. Крем перекласти в кондитерський мішок і нанести зверху у вигляді решітки. Випікати при 180 °C приблизно 30 хвилин. Охолодити пиріг і посипати цукровою пудрою.

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