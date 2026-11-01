Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Яблучний пиріг із заварним кремом: смачніший за шарлотку

Яблучний пиріг із заварним кремом: смачніший за шарлотку

Ua ru
1 листопада 2026 13:44
Яблучний пиріг із ніжним кремом: проста домашня випічка до чаю
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті яблука, повітряне тісто та вершковий крем створюють особливо смачне поєднання. Такий пиріг легко приготувати до сімейного чаювання, а зверху достатньо додати трохи цукрової пудри.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться (для крему):

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • молоко — 250 мл;
  • кукурудзяний крохмаль — 15 г;
  • ванілін — за бажанням.

Для тіста:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • молоко — 100 мл;
  • пшеничне борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яблука — 2 шт.;
  • ванілін — за бажанням;
  • цукрова пудра — для посипання.
рецеет яблучного пирога
Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для крему змішати яйце, цукор і крохмаль.
  2. Додати молоко, перемішати та варити на слабкому вогні до загустіння.
  3. Накрити плівкою впритул до поверхні й трохи охолодити.
  4. Яйця збити із цукром, додати молоко, борошно, розпушувач і ванілін.
  5. Перемішати та вмішати нарізані яблука.
  6. Викласти тісто у форму з пергаментом. Крем перекласти в кондитерський мішок і нанести зверху у вигляді решітки.
  7. Випікати при 180 °C приблизно 30 хвилин. Охолодити пиріг і посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації