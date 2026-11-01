Яблочный пирог с нежным кремом: простая домашняя выпечка к чаю

Яблочный пирог с заварным кремом: вкуснее шарлотки
Ua ru
1 ноября 2026 13:44
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Сочные яблоки, воздушное тесто и сливочный крем создают особенно вкусное сочетание. Такой пирог легко приготовить к семейному чаепитию, а сверху достаточно добавить немного сахарной пудры.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для крема):
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- молоко — 250 мл;
- кукурузный крахмал — 15 г;
- ванилин — по желанию.
Для теста:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- пшеничная мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яблоки — 2 шт.;
- ванилин — по желанию;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
- Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал.
- Добавить молоко, перемешать и варить на слабом огне до загустения.
- Накрыть пленкой вплотную к поверхности и немного остудить.
- Яйца взбить с сахаром, добавить молоко, муку, разрыхлитель и ванилин.
- Перемешать и добавить нарезанные яблоки.
- Выложить тесто в форму, выстланную пергаментом. Крем переложить в кондитерский мешок и нанести сверху в виде решетки.
- Выпекать при 180 °C примерно 30 минут. Остудить пирог и посыпать сахарной пудрой.
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