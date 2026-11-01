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Главная Вкус Яблочный пирог с заварным кремом: вкуснее шарлотки

Яблочный пирог с заварным кремом: вкуснее шарлотки

Ua ru
1 ноября 2026 13:44
Яблочный пирог с нежным кремом: простая домашняя выпечка к чаю
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Сочные яблоки, воздушное тесто и сливочный крем создают особенно вкусное сочетание. Такой пирог легко приготовить к семейному чаепитию, а сверху достаточно добавить немного сахарной пудры.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для крема):

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • молоко — 250 мл;
  • кукурузный крахмал — 15 г;
  • ванилин — по желанию.

Для теста:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 100 мл;
  • пшеничная мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • ванилин — по желанию;
  • сахарная пудра — для посыпки.
рецеет яблучного пирога
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал.
  2. Добавить молоко, перемешать и варить на слабом огне до загустения.
  3. Накрыть пленкой вплотную к поверхности и немного остудить.
  4. Яйца взбить с сахаром, добавить молоко, муку, разрыхлитель и ванилин.
  5. Перемешать и добавить нарезанные яблоки.
  6. Выложить тесто в форму, выстланную пергаментом. Крем переложить в кондитерский мешок и нанести сверху в виде решетки.
  7. Выпекать при 180 °C примерно 30 минут. Остудить пирог и посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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