Яблочный пирог с нежным кремом: простая домашняя выпечка к чаю

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Сочные яблоки, воздушное тесто и сливочный крем создают особенно вкусное сочетание. Такой пирог легко приготовить к семейному чаепитию, а сверху достаточно добавить немного сахарной пудры.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для крема):

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

молоко — 250 мл;

кукурузный крахмал — 15 г;

ванилин — по желанию.

Для теста:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 100 мл;

пшеничная мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки — 2 шт.;

ванилин — по желанию;

сахарная пудра — для посыпки.

Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал. Добавить молоко, перемешать и варить на слабом огне до загустения. Накрыть пленкой вплотную к поверхности и немного остудить. Яйца взбить с сахаром, добавить молоко, муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешать и добавить нарезанные яблоки. Выложить тесто в форму, выстланную пергаментом. Крем переложить в кондитерский мешок и нанести сверху в виде решетки. Выпекать при 180 °C примерно 30 минут. Остудить пирог и посыпать сахарной пудрой.

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