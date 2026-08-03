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Головна Смак Яблучний "Живчик" на зиму: так смачно, на смак як магазинний

Яблучний "Живчик" на зиму: так смачно, на смак як магазинний

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 12:04
Яблучний напій на зиму: домашній рецепт освіжаючого Живчика
Яблучний "Живчик". Фото: smachnenke.com.ua

Коли яблук настільки багато, що вже й варення зварене, і компоти закручені, саме час приготувати освіжаючий домашній напій. Він виходить легким, ароматним, із приємною кислинкою та натуральним яблучним смаком, який дуже нагадує улюблений магазинний Живчик.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яблука — відро об'ємом 10 л;
  • вода — 15 л;
  • цукор — 600 г;
  • лимонна кислота — 1–2 ч. л.;
  • лимон — 1 шт.;
  • листя м'яти — до смаку.
рецепт яблучного живчика на зиму
Яблука в каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука добре помити, видалити серцевину та пошкоджені місця, нарізати великими шматочками й скласти у велику ємність.
  2. Залити яблука окропом. Можна зробити це у два етапи по 7,5 л, настоюючи по 5–6 годин, або одразу залити всіма 15 літрами води й залишити на 12–24 години.
  3. Процідити настій, додати цукор, лимонну кислоту, кружечки лимона та гілочки м'яти. 
  4. Довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин, після чого м'яту та лимон вийняти.
  5. Гарячий напій розлити у стерильні банки, накрити кришками та простерилізувати: літрові банки — 5 хвилин, дволітрові — 10 хвилин. 
  6. Герметично закрити, охолодити та зберігати у прохолодному темному місці.

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консервація яблука компот
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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