Домашня вишнева наливка за старовинним рецептом: проста заготівля

Наливка "Королівська" за дідусевим рецептом: просто засипати вишні цукром
У сезон вишні багато господинь готують не лише варення чи компоти, а й домашню наливку за перевіреними сімейними рецептами. Цей спосіб не потребує складних інгредієнтів: достатньо стиглих ягід, цукру та трохи терпіння. У результаті виходить ароматний напій із насиченим вишневим смаком, який з часом стає ще м'якшим і багатшим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):
- вишня — 2 кг;
- цукор — 200 г;
- горілка — щоб повністю покрити ягоди.
Через 3 тижні:
- цукор — 250 г.
Спосіб приготування
- Стиглі вишні перебрати, добре помити та обсушити.
- Наповнити ними чисту 3-літрову банку майже доверху, додати 200 г цукру та залити горілкою так, щоб вона повністю покривала ягоди.
- Банку щільно закрити й залишити в темному прохолодному місці на 3 тижні.
- Після цього злити настій в окрему ємність. До вишень додати ще 250 г цукру, добре струсити банку й залишити ще на 2 тижні, щоб ягоди пустили сироп.
- Готовий сироп процідити та змішати з першим настоєм.
- Наливку розлити у чисті пляшки, щільно закрити й залишити дозрівати щонайменше на 2–3 місяці.
- Ягоди, що залишилися, можна використати для приготування домашньої випічки або десертів.
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