Домашняя вишневая наливка по старинному рецепту: простая заготовка

Вишни с сахаром. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон вишни многие хозяйки готовят не только варенье или компоты, но и домашнюю наливку по проверенным семейным рецептам. Для этого не нужны сложные ингредиенты: достаточно спелых ягод, сахара и немного терпения. В результате получается ароматный напиток с насыщенным вишневым вкусом, который со временем становится ещё мягче и насыщеннее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):

вишня — 2 кг;

сахар — 200 г;

водка — чтобы полностью покрыть ягоды.

Через 3 недели:

сахар — 250 г.

Приготовление наливки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Спелые вишни перебрать, хорошо вымыть и обсушить. Наполнить ими чистую 3-литровую банку почти доверху, добавить 200 г сахара и залить водкой так, чтобы она полностью покрывала ягоды. Банку плотно закрыть и оставить в темном прохладном месте на 3 недели. После этого слить настой в отдельную емкость. К вишням добавить ещё 250 г сахара, хорошо встряхнуть банку и оставить ещё на 2 недели, чтобы ягоды пустили сироп. Готовый сироп процедить и смешать с первым настоем. Наливку разлить в чистые бутылки, плотно закрыть и оставить созревать не менее чем на 2–3 месяца. Оставшиеся ягоды можно использовать для приготовления домашней выпечки или десертов.

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