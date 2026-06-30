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Главная Вкус Наливка "Королевская" по дедушкиному рецепту: просто засыпать вишни сахаром

Наливка "Королевская" по дедушкиному рецепту: просто засыпать вишни сахаром

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 15:44
Домашняя вишневая наливка по старинному рецепту: простая заготовка
Вишни с сахаром. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон вишни многие хозяйки готовят не только варенье или компоты, но и домашнюю наливку по проверенным семейным рецептам. Для этого не нужны сложные ингредиенты: достаточно спелых ягод, сахара и немного терпения. В результате получается ароматный напиток с насыщенным вишневым вкусом, который со временем становится ещё мягче и насыщеннее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):

  • вишня — 2 кг;
  • сахар — 200 г;
  • водка — чтобы полностью покрыть ягоды.

Через 3 недели:

  • сахар — 250 г.
рецепт вишневої наливки
Приготовление наливки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Спелые вишни перебрать, хорошо вымыть и обсушить.
  2. Наполнить ими чистую 3-литровую банку почти доверху, добавить 200 г сахара и залить водкой так, чтобы она полностью покрывала ягоды.
  3. Банку плотно закрыть и оставить в темном прохладном месте на 3 недели.
  4. После этого слить настой в отдельную емкость. К вишням добавить ещё 250 г сахара, хорошо встряхнуть банку и оставить ещё на 2 недели, чтобы ягоды пустили сироп.
  5. Готовый сироп процедить и смешать с первым настоем.
  6. Наливку разлить в чистые бутылки, плотно закрыть и оставить созревать не менее чем на 2–3 месяца.
  7. Оставшиеся ягоды можно использовать для приготовления домашней выпечки или десертов.

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рецепт вишня наливка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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