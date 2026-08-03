Яблочный напиток на зиму: домашний рецепт освежающего Живчика

Яблочный "Живчик" на зиму: такой вкусный, как магазинный
Когда яблок так много, что варенье уже сварено, а компоты закручены, самое время приготовить освежающий домашний напиток. Он получается легким, ароматным, с приятной кислинкой и натуральным яблочным вкусом, который очень напоминает любимый магазинный "Живчик".
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — ведро объёмом 10 л;
- вода — 15 л;
- сахар — 600 г;
- лимонная кислота — 1–2 ч. л.;
- лимон — 1 шт.;
- листья мяты — по вкусу.
Способ приготовления
- Яблоки хорошо вымыть, удалить сердцевину и поврежденные места, нарезать крупными кусочками и сложить в большую емкость.
- Залить яблоки кипятком. Можно сделать это в два этапа по 7,5 л, настаивая по 5–6 часов, или сразу залить всеми 15 литрами воды и оставить на 12–24 часа.
- Процедить настой, добавить сахар, лимонную кислоту, кружочки лимона и веточки мяты.
- Довести до кипения и варить примерно 10 минут, после чего вынуть мяту и лимон.
- Горячий напиток разлить в стерильные банки, накрыть крышками и простерилизовать: литровые банки — 5 минут, двухлитровые — 10 минут.
- Герметично закрыть, остудить и хранить в прохладном темном месте.
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