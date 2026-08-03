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Главная Вкус Яблочный "Живчик" на зиму: такой вкусный, как магазинный

Яблочный "Живчик" на зиму: такой вкусный, как магазинный

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 12:04
Яблочный напиток на зиму: домашний рецепт освежающего Живчика
Яблочный "Живчик". Фото: smachnenke.com.ua

Когда яблок так много, что варенье уже сварено, а компоты закручены, самое время приготовить освежающий домашний напиток. Он получается легким, ароматным, с приятной кислинкой и натуральным яблочным вкусом, который очень напоминает любимый магазинный "Живчик".

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яблоки — ведро объёмом 10 л;
  • вода — 15 л;
  • сахар — 600 г;
  • лимонная кислота — 1–2 ч. л.;
  • лимон — 1 шт.;
  • листья мяты — по вкусу.
рецепт яблучного живчика на зиму
Яблоки в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки хорошо вымыть, удалить сердцевину и поврежденные места, нарезать крупными кусочками и сложить в большую емкость.
  2. Залить яблоки кипятком. Можно сделать это в два этапа по 7,5 л, настаивая по 5–6 часов, или сразу залить всеми 15 литрами воды и оставить на 12–24 часа.
  3. Процедить настой, добавить сахар, лимонную кислоту, кружочки лимона и веточки мяты.
  4. Довести до кипения и варить примерно 10 минут, после чего вынуть мяту и лимон.
  5. Горячий напиток разлить в стерильные банки, накрыть крышками и простерилизовать: литровые банки — 5 минут, двухлитровые — 10 минут.
  6. Герметично закрыть, остудить и хранить в прохладном темном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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