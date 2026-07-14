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Головна Смак "Ягідний шедевр" за 5 хвилин без випічки: змішати сметану та жменю ягід

"Ягідний шедевр" за 5 хвилин без випічки: змішати сметану та жменю ягід

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 03:04
Сметанний ягідний десерт без випічки: ніжний рецепт з малиною та чорницею
Торт "Ягідний шедевр". Фото: smachnenke.com.ua

Улітку особливо хочеться десертів, які освіжають і не потребують довгого приготування. Цей сметанний торт із малиною та чорницею має ніжну текстуру, приємну ягідну кислинку й гарний вигляд без зайвих зусиль. Достатньо змішати кілька простих інгредієнтів, охолодити десерт — і можна подавати до чаю або на святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • малина — 400 г;
  • чорниця — 200 г;
  • сметана — 800 г;
  • цукор — 1 склянка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • желатин — 30 г;
  • вода — 100 мл.
рецепт десерту без випічки
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Залити желатин холодною водою та залишити на 10 хвилин для набухання.
  2. Змішати сметану з цукром і ванільним цукром, залишити на кілька хвилин, щоб цукор розчинився.
  3. Набряклий желатин нагріти на слабкому вогні до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити тонкою цівкою у сметанну масу та ретельно перемішати.
  4. Ягоди промити й обсушити. Частину залишити для прикрашання, решту додати до сметанної суміші та обережно перемішати.
  5. Перелити десерт у форму, прикрасити зверху ягодами та поставити в холодильник на 3–4 години до повного застигання.
  6. Готовий десерт акуратно вийняти з форми, нарізати порційними шматочками та подавати охолодженим.

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торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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