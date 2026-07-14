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Главная Вкус "Ягодный шедевр" за 5 минут без выпечки: смешать сметану и горсть ягод

"Ягодный шедевр" за 5 минут без выпечки: смешать сметану и горсть ягод

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 03:04
Сметанный ягодный десерт без выпечки: нежный рецепт с малиной и черникой
Торт "Ягодный шедевр". Фото: smachnenke.com.ua

Летом особенно хочется десертов, которые освежают и не требуют долгого приготовления. Этот сметанный торт с малиной и черникой отличается нежной текстурой, приятной ягодной кислинкой и красивым внешним видом, причем без лишних усилий. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, охладить десерт — и можно подавать к чаю или на праздничный стол.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • малина — 400 г;
  • черника — 200 г;
  • сметана — 800 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • желатин — 30 г;
  • вода — 100 мл.
рецепт десерту без випічки
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут для набухания.
  2. Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, оставить на несколько минут, чтобы сахар растворился.
  3. Набухший желатин нагреть на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения. Влить тонкой струйкой в сметанную массу и тщательно перемешать.
  4. Ягоды промыть и обсушить. Часть оставить для украшения, остальные добавить в сметанную смесь и аккуратно перемешать.
  5. Перелить десерт в форму, украсить сверху ягодами и поставить в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.
  6. Готовый десерт аккуратно вынуть из формы, нарезать порционными кусочками и подавать охлажденным.

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торт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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