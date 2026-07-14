Сметанный ягодный десерт без выпечки: нежный рецепт с малиной и черникой

"Ягодный шедевр" за 5 минут без выпечки: смешать сметану и горсть ягод
Летом особенно хочется десертов, которые освежают и не требуют долгого приготовления. Этот сметанный торт с малиной и черникой отличается нежной текстурой, приятной ягодной кислинкой и красивым внешним видом, причем без лишних усилий. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, охладить десерт — и можно подавать к чаю или на праздничный стол.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- малина — 400 г;
- черника — 200 г;
- сметана — 800 г;
- сахар — 1 стакан;
- ванильный сахар — 8 г;
- желатин — 30 г;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
- Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут для набухания.
- Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, оставить на несколько минут, чтобы сахар растворился.
- Набухший желатин нагреть на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения. Влить тонкой струйкой в сметанную массу и тщательно перемешать.
- Ягоды промыть и обсушить. Часть оставить для украшения, остальные добавить в сметанную смесь и аккуратно перемешать.
- Перелить десерт в форму, украсить сверху ягодами и поставить в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.
- Готовый десерт аккуратно вынуть из формы, нарезать порционными кусочками и подавать охлажденным.
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