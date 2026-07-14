Сметанный ягодный десерт без выпечки: нежный рецепт с малиной и черникой

Торт "Ягодный шедевр". Фото: smachnenke.com.ua

Летом особенно хочется десертов, которые освежают и не требуют долгого приготовления. Этот сметанный торт с малиной и черникой отличается нежной текстурой, приятной ягодной кислинкой и красивым внешним видом, причем без лишних усилий. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, охладить десерт — и можно подавать к чаю или на праздничный стол.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

малина — 400 г;

черника — 200 г;

сметана — 800 г;

сахар — 1 стакан;

ванильный сахар — 8 г;

желатин — 30 г;

вода — 100 мл.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут для набухания. Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, оставить на несколько минут, чтобы сахар растворился. Набухший желатин нагреть на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения. Влить тонкой струйкой в сметанную массу и тщательно перемешать. Ягоды промыть и обсушить. Часть оставить для украшения, остальные добавить в сметанную смесь и аккуратно перемешать. Перелить десерт в форму, украсить сверху ягодами и поставить в холодильник на 3–4 часа до полного застывания. Готовый десерт аккуратно вынуть из формы, нарезать порционными кусочками и подавать охлажденным.

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