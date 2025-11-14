Як квасити буряк та які страви готувати з нього — рецепт із користю для здоров’я

Квашений буряк. Фото: кадр з відео

Квашений буряк — це справжнє джерело вітамінів і природних пробіотиків, які підтримують здоров’я травної системи та зміцнюють імунітет. Його готували ще наші бабусі, адже він не лише довго зберігається, а й додає неповторного смаку борщам, салатам і навіть соусам.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Реклама

Читайте також:

Як квасити буряк у домашніх умовах

Вам знадобиться:

буряк — 1 кг;

вода — 1 л;

сіль — 1 ст. л. без гірки (приблизно 20 г);

часник — 3–4 зубчики (за бажанням);

лавровий лист — 2 шт.;

перець чорний горошком — 5–6 шт.

Спосіб приготування

Буряк добре помити, очистити й нарізати кружальцями або брусочками. Викласти в чисту скляну банку або керамічний глечик, додаючи між шарами часник і спеції.

Нарізаний буряк. Фото: кадр з відео

Окремо приготувати розсіл: у теплій кип’яченій воді розчинити сіль і добре перемішати. Залити буряк розсолом так, щоб він був повністю покритий.

Буряки в банці. Фото: кадр з відео

Накрити марлею й залишити при кімнатній температурі на 3–5 днів. Щодня перевіряти, чи не утворилася піна, і при потребі знімати її ложкою. Коли рідина стане насиченою рубіновою, а буряк набуде приємного квашеного смаку — він готовий.

Квашені буряки. Фото: кадр з відео

Готовий продукт зберігати в холодильнику або холодному місці.

Що приготувати з квашеного буряка

Поліський або волинський борщ — класика української кухні. Квашений буряк надає йому насиченого кольору й особливої кислинки.

Салат із квашеного буряка з цибулею та олією — проста, але дуже смачна закуска, чудово смакує з картоплею.

Вінегрет по-українськи — замініть звичайний варений буряк на квашений, і страва отримає зовсім інший, свіжий смак.

Заправка для борщу або соус до м’яса — буряк, перемелений із часником і хроном, утворює гостру ароматну пасту.

Квашений буряк — це не лише смачно, а й надзвичайно корисно. Він містить вітаміни групи B, калій, магній і природні ферменти, що допомагають травленню, знижують рівень холестерину та підтримують баланс мікрофлори кишківника. Це справжній зимовий суперфуд української кухні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.