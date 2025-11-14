Відео
Україна
Відео

Як квасити буряк та які страви готувати з нього — рецепт

Як квасити буряк та які страви готувати з нього — рецепт

Дата публікації: 14 листопада 2025 01:04
Оновлено: 14:22
Як квасити буряк та які страви готувати з нього — рецепт із користю для здоров’я
Квашений буряк. Фото: кадр з відео

Квашений буряк — це справжнє джерело вітамінів і природних пробіотиків, які підтримують здоров’я травної системи та зміцнюють імунітет. Його готували ще наші бабусі, адже він не лише довго зберігається, а й додає неповторного смаку борщам, салатам і навіть соусам.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Як квасити буряк у домашніх умовах

Вам знадобиться:

  • буряк — 1 кг;
  • вода — 1 л;
  • сіль — 1 ст. л. без гірки (приблизно 20 г);
  • часник — 3–4 зубчики (за бажанням);
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець чорний горошком — 5–6 шт.

Спосіб приготування

Буряк добре помити, очистити й нарізати кружальцями або брусочками. Викласти в чисту скляну банку або керамічний глечик, додаючи між шарами часник і спеції.

рецепт квашеного буряка
Нарізаний буряк. Фото: кадр з відео

Окремо приготувати розсіл: у теплій кип’яченій воді розчинити сіль і добре перемішати. Залити буряк розсолом так, щоб він був повністю покритий.

як квасити буряк
Буряки в банці. Фото: кадр з відео

Накрити марлею й залишити при кімнатній температурі на 3–5 днів. Щодня перевіряти, чи не утворилася піна, і при потребі знімати її ложкою. Коли рідина стане насиченою рубіновою, а буряк набуде приємного квашеного смаку — він готовий.

простий рецепт заквашування буряка
Квашені буряки. Фото: кадр з відео

Готовий продукт зберігати в холодильнику або холодному місці.

Що приготувати з квашеного буряка

  • Поліський або волинський борщ — класика української кухні. Квашений буряк надає йому насиченого кольору й особливої кислинки.
  • Салат із квашеного буряка з цибулею та олією — проста, але дуже смачна закуска, чудово смакує з картоплею.
  • Вінегрет по-українськи — замініть звичайний варений буряк на квашений, і страва отримає зовсім інший, свіжий смак.
  • Заправка для борщу або соус до м’яса — буряк, перемелений із часником і хроном, утворює гостру ароматну пасту.

Квашений буряк — це не лише смачно, а й надзвичайно корисно. Він містить вітаміни групи B, калій, магній і природні ферменти, що допомагають травленню, знижують рівень холестерину та підтримують баланс мікрофлори кишківника. Це справжній зимовий суперфуд української кухні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

рецепт Українська кухня буряк квашений буряк ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
