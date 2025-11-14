Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Как квасить свеклу и какие блюда готовить из нее — рецепт

Как квасить свеклу и какие блюда готовить из нее — рецепт

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 01:04
обновлено: 14:22
Как квасить свеклу и какие блюда готовить из нее — рецепт с пользой для здоровья
Квашеная свекла. Фото: кадр из видео

Квашеная свекла — это настоящий кладезь витаминов и природных пробиотиков, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и укрепляют иммунитет. Ее готовили еще наши бабушки, ведь она не только долго хранится, но и придает неповторимый вкус борщам, салатам и даже соусам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Реклама
Читайте также:

Как квасить свеклу в домашних условиях

Вам понадобится:

  • свекла — 1 кг;
  • вода — 1 л.;
  • соль — 1 ст. л. без горки (примерно 20 г);
  • чеснок — 3-4 зубчика (по желанию);
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец черный горошком — 5-6 шт.

Способ приготовления

Свеклу хорошо помыть, очистить и нарезать кружочками или брусочками. Выложить в чистую стеклянную банку или керамический кувшин, добавляя между слоями чеснок и специи.

рецепт квашеного буряка
Нарезанная свекла. Фото: кадр из видео

Отдельно приготовить рассол: в теплой кипяченой воде растворить соль и хорошо перемешать. Залить свеклу рассолом так, чтобы она была полностью покрыта.

як квасити буряк
Свекла в банке. Фото: кадр из видео

Накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 3-5 дней. Ежедневно проверять, не образовалась ли пена, и при необходимости снимать ее ложкой. Когда жидкость станет насыщенной рубиновой, а свекла приобретет приятный квашеный вкус — она готова.

простий рецепт заквашування буряка
Квашеная свекла. Фото: кадр из видео

Готовый продукт хранить в холодильнике или холодном месте.

Что приготовить из квашеной свеклы

  • Полесский или волынский борщ — классика украинской кухни. Квашеная свекла придает ему насыщенный цвет и особую кислинку.
  • Салат из квашеной свеклы с луком и маслом — простая, но очень вкусная закуска, прекрасно сочетается с картофелем.
  • Винегрет по-украински — замените обычную вареную свеклу на квашеную, и блюдо получит совсем другой, свежий вкус.
  • Заправка для борща или соус к мясу — свекла, перемолотая с чесноком и хреном, образует острую ароматную пасту.

Квашеная свекла — это не только вкусно, но и чрезвычайно полезно. Она содержит витамины группы B, калий, магний и природные ферменты, которые помогают пищеварению, снижают уровень холестерина и поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Это настоящий зимний суперфуд украинской кухни.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

рецепт Украинская кухня свекла квашеная свекла ферментированные овощи
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации