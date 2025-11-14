Как квасить свеклу и какие блюда готовить из нее — рецепт с пользой для здоровья

Квашеная свекла. Фото: кадр из видео

Квашеная свекла — это настоящий кладезь витаминов и природных пробиотиков, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и укрепляют иммунитет. Ее готовили еще наши бабушки, ведь она не только долго хранится, но и придает неповторимый вкус борщам, салатам и даже соусам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Как квасить свеклу в домашних условиях

Вам понадобится:

свекла — 1 кг;

вода — 1 л.;

соль — 1 ст. л. без горки (примерно 20 г);

чеснок — 3-4 зубчика (по желанию);

лавровый лист — 2 шт.;

перец черный горошком — 5-6 шт.

Способ приготовления

Свеклу хорошо помыть, очистить и нарезать кружочками или брусочками. Выложить в чистую стеклянную банку или керамический кувшин, добавляя между слоями чеснок и специи.

Нарезанная свекла. Фото: кадр из видео

Отдельно приготовить рассол: в теплой кипяченой воде растворить соль и хорошо перемешать. Залить свеклу рассолом так, чтобы она была полностью покрыта.

Свекла в банке. Фото: кадр из видео

Накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 3-5 дней. Ежедневно проверять, не образовалась ли пена, и при необходимости снимать ее ложкой. Когда жидкость станет насыщенной рубиновой, а свекла приобретет приятный квашеный вкус — она готова.

Квашеная свекла. Фото: кадр из видео

Готовый продукт хранить в холодильнике или холодном месте.

Что приготовить из квашеной свеклы

Полесский или волынский борщ — классика украинской кухни. Квашеная свекла придает ему насыщенный цвет и особую кислинку.

Салат из квашеной свеклы с луком и маслом — простая, но очень вкусная закуска, прекрасно сочетается с картофелем.

Винегрет по-украински — замените обычную вареную свеклу на квашеную, и блюдо получит совсем другой, свежий вкус.

Заправка для борща или соус к мясу — свекла, перемолотая с чесноком и хреном, образует острую ароматную пасту.

Квашеная свекла — это не только вкусно, но и чрезвычайно полезно. Она содержит витамины группы B, калий, магний и природные ферменты, которые помогают пищеварению, снижают уровень холестерина и поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Это настоящий зимний суперфуд украинской кухни.

